Вінтажний Вестбрук дозволив Денверу розгромити Кліпперс у 7 матчі серії

У ніч на 4 травня відбувся сьомий матч першого раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації між Денвером та Лос-Анджелес Кліпперс.

Наггетс вдома здобули перемогу з рахунком 120:101.

Чемпіони НБА-2023 поступилися в першій чверті (21:27), але в другій не тільки відігралися, а й вийшли вперед.

На початку третьої чверті довели гандикап до 23 очок. Після такого, схоже, "парусники" самі перестали вірити, що зможуть відігратися.

За кілька хвилин до кінця зустрічі перевага досягла 33 очок (99:66). Третя п'ятірка Кліпперс скоротила відставання, але від цього організації навряд чи стане легше. Каліфорнійський клуб втретє поспіль вибуває в першому раунді.

Найрезультативнішим у складі переможців став Аарон Гордон – 22 очки. На 1 пункт менше набрав Крістіан Браун.

Вагомий вклад у перемогу зробив Нікола Йокич: 16 очок, 10 підбирань, 8 передач. Особливо яскраво себе проявив ветеран Рассел Вестбрук, який приніс команді 16 очок і зробив 5 перехоплень.

Плейоф – НБА-2024/25

4 травня

Денвер – Кліпперс 120:101 (21:26, 37:21, 35:19, 27:35) (Наггетс виграли серію 4:1)

Нагадаємо, Х'юстон зумів перевести протистояння з Голден Стейт у сьомий матч.