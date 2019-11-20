Расизм на матчі Шахтар – Динамо міг бути спецоперацією для дискредитації України – Маркевич

Джерело - expres.online.
Расизм на матчі Шахтар – Динамо міг бути спланованою акцією.
Про це розповів голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич
"Такого скандалу в нашій державі ніколи не було. Дозволю собі припустити, що це була спланована кимось спецоперація з дискредитації України. Адже така подія псує репутацію всій країні, яку вважають толерантною.
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Потрібно виловлювати покидьків, які так поводяться на трибунах. Слід залучити правоохоронні органи. Якщо ідентифікуємо особистості, то в подальшому вони повинні отримати довічну заборону на відвідування футбольних матчів", - розповів Маркевич.
Раніше, Циганик назвав клоунадою акцію ультрас Динамо.
Нагадаємо, Валяєв не розуміє вчинку Тайсона у матчі із Динамо.