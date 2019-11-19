Ігор Циганик прокоментував пояснення ультрас Динамо свого расистської поведінки на матчі з Шахтарем акцією на підтримку сов.

Джерело - Циганик LIVE.

Ультрас Динамо влаштували клоунаду із поясненням своєї расистської поведінки на матчі з Шахтарем.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик LIVE.

"Що сказати про акцію фанів Динамо в підтримку сов? Це клоунада. Я навіть не хочу коментувати.

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Це робити клоунів з усіх. Якщо їм так подобається, то нехай собі роблять", - розповів Циганик.

Нагадаємо, Валяєв не розуміє вчинку Тайсона у матчі із Динамо.

Раніше, з приводу расизму наставник Шахтаря Каштру зробив заяву.