Джерело - Циганик LIVE.
Ультрас Динамо влаштували клоунаду із поясненням своєї расистської поведінки на матчі з Шахтарем.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик LIVE.
"Що сказати про акцію фанів Динамо в підтримку сов? Це клоунада. Я навіть не хочу коментувати.
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Це робити клоунів з усіх. Якщо їм так подобається, то нехай собі роблять", - розповів Циганик.
Нагадаємо, Валяєв не розуміє вчинку Тайсона у матчі із Динамо.
Раніше, з приводу расизму наставник Шахтаря Каштру зробив заяву.