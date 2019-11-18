Капітан Шахтаря Тайсон у матчі із Динамо повів себе не як чоловік.

Про це розповів екс-гравець Металіста Сергій Валяєв.

"Складно сказати, що змусило його плакати. Що там сталося я не знаю, але мені здається, що це було зайвим. Ти ж чоловік впершу чергу. На тебе дивляться люди, має бути якась внутрішня сила. Образили? Піди забий два голи і закрий усім рота. Я цього не розумію.", - розповів Валяєв.