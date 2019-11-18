 Валяєв не розуміє вчинку Тайсона у матчі із Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Валяєв не розуміє вчинку Тайсона у матчі із Динамо

Сьогодні 17:46 834 1
Сергій Валяєв прокоментував сльози Тайсона у матчі із Динамо
Валяєв не розуміє вчинку Тайсона у матчі із Динамо
#Валяєв, #Тайсон, #Шахтар

Джерело - Stargorod Sport.

Капітан Шахтаря Тайсон у матчі із Динамо повів себе не як чоловік.

Про це розповів екс-гравець Металіста Сергій Валяєв.

"Складно сказати, що змусило його плакати. Що там сталося я не знаю, але мені здається, що це було зайвим. Ти ж чоловік впершу чергу. На тебе дивляться люди, має бути якась внутрішня сила. Образили? Піди забий два голи і закрий усім рота. Я цього не розумію.", - розповів Валяєв.

Раніше, з приводу расизму наставник Шахтаря Каштру зробив заяву.

Нагадаємо, Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту.

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