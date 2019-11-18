Федецький: Зозуля заслужив виклик у збірну України

Український нападник іспанського Альбасете Роман Зозуля заслужив виклик у національну команду.

Про це розповів екс-гравець збірної України Артем Федецький.

"Відзначив би ефективну гру Яремчука, якого можна сміливо назвати королем штрафного майданчика. Маючи один два моменти, він їх реалізує. А це говорить про клас нападника. Давно в збірній не було такого форварда, "який кошмарить" захисників.

Останнім був Роман Зозуля, який постійно напружував своєю працездатністю суперників. Їх стиль дуже схожий один на одного. До слова, мені не зрозуміло, чому головний тренер не звертає увагу на нього. Він зараз в хорошій формі і заслуговує виклику в збірну. Але це тільки моя думка, я нікому його не нав'язую. Так, він грає в іспанській Сегунді, яка не поступається нашій Прем'єр-лізі, а в деяких компонентах можливо і сильніша", - вважає Федецький.