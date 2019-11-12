Зозуля визнаний найкращим гравцем Альбасете у жовтні

Українець забив 2 голи у минулому місяці

Джерело - Чемпіон.

Завершилося голосування вболівальників за звання найкращого футболіста Альбасете за підсумками жовтня, в якому приз дістався українському нападнику Роману Зозулі.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Українець забив 2 голи у минулому місяці, які принесли його команді дві перемоги.

"Це визнання роботи всієї команди. Я ціную любов, яку фанати демонструють до мене. Разом із партнерами я продовжу працювати, щоб перемагати", - заявив Зозуля.

Раніше, Роман забив переможний гол у матчі 13-го туру Сегунди проти Кадіса (1:0).

Нагадаємо, Зозуля приніс Альбасете перемогу в 12 турі Сегунди.