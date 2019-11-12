Зозуля визнаний найкращим гравцем Альбасете у жовтні

Джерело - Чемпіон.
Завершилося голосування вболівальників за звання найкращого футболіста Альбасете за підсумками жовтня, в якому приз дістався українському нападнику Роману Зозулі.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Українець забив 2 голи у минулому місяці, які принесли його команді дві перемоги.
"Це визнання роботи всієї команди. Я ціную любов, яку фанати демонструють до мене. Разом із партнерами я продовжу працювати, щоб перемагати", - заявив Зозуля.
¡Enhorabuena a Roman Zozulia #JugadorCincoEstrellas de octubre!— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) November 12, 2019
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Le habéis elegido a través de @futbolmahou https://t.co/m6txTdPZtf pic.twitter.com/8POWxwaUss
Раніше, Роман забив переможний гол у матчі 13-го туру Сегунди проти Кадіса (1:0).
Нагадаємо, Зозуля приніс Альбасете перемогу в 12 турі Сегунди.