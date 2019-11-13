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Шевченко: Не виключаю варіант із запрошенням Попова до збірної України

Сьогодні 17:40 432 0
Наставник збірної про захисника киян
Шевченко: Не виключаю варіант із запрошенням Попова до збірної України
#Шевченко, #Попов

Джерело - Чемпіон.

Захисник київського Динамо Денис Попов має добре себе проявити у молодіжці, щоб потрапити до національної збірної України.

Про це наставник українців Андрій Шевченко заявив на прес-конференції.

"Попов грає за молодіжну збірну. Вона грає приблизно по тій же структурі, що і головна команда. Подивимося, як він буде проявляти себе в молодіжці. Добре, що він виступає в останніх матчах за клуб. Нехай отримає постійне місце, буде лідером. Не виключаю варіант з його запрошенням", - зазначив Шевченко. 

Раніше, Шевченко зазначав, що на матч проти Сербії Миколенко буде готовий.

Нагадаємо, Шевченко втратив ключових гравців перед матчем з Естонією.

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