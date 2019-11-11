УПЛ виступила із заявою з приводу расизму в матчі Шахтар – Динамо

Після расистського скандалу в матчі чемпіонату Українська Прем`єр-Ліга виступила із заявою з цього приводу.

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Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті організації.

"Українська Прем`єр-Ліга суворо засуджує будь-які прояви расизму на стадіонах і поза ними та закликає до толерантності

Останніми роками викорінення расизму, дискримінації та нетерпимості у футболі стало пріоритетним напрямком роботи УЄФА. Європейська футбольна спілка максимально використовує найширші платформи, щоб твердо заявити: "Ні расизму".

УПЛ цілком солідарна з Європейською футбольною спілкою і категорично засуджує будь-які прояви расизму на стадіонах України і поза ними.

УПЛ глибоко шкодує про інцидент, який стався під час матчу між "Шахтарем" і "Динамо" 10 листопада в Харкові. Цей випадок показує, що ми маємо зміцнити діалог із клубами, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому. УПЛ вірить, що компетентний дисциплінарний орган буде розслідувати цю справу як пріоритетну та притягне до відповідальності всіх залучених осіб відповідно до чинного законодавства та правил", - йдеться в заяві.