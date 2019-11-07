Джерело - Чемпіон.
Захисник Зеніта Ярослав Ракицький не мав права звинувачувати головного тренера збірної України Андрія Шевченка у боягузтві.
Про це розповів російський коментатор Олексій Андронов у своєму Telegram-каналі.
"Ми ж з тобою сто раз це обговорювали, Ярослав. Кожен повинен займатися своєю справою. Твоє - бити по м'ячу. Моє - складати слова в пропозиції. Ну так подзвонив би. Я б тобі допоміг зробити це красиво. Навіть безкоштовно допоміг би, повір.
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А так на тебе виллють нове відро гівна. Заслужено. Йдучи зі збірної, звинуватити Шевченка в боягузтві? Так це заявка на прискорене отримання громадянства РФ, не інакше. Але і це, Ярослав, я зробив би краще. Кожен повинен займатися своєю справо", - написав Андронов.
Раніше, захисник Зеніту Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України.