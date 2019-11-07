 Андронов про Ракицького: Звинувачуючи Шевченка в боягузтві - це заявка на отримання громадянства РФ | Футбол | Champion.com.ua
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Андронов про Ракицького: Звинувачуючи Шевченка в боягузтві - це заявка на отримання громадянства РФ

Сьогодні 17:43 1720 0
Російський коментатор Олексій Андронов прокоментував заяву Ярослава Ракицького про завершення кар’єри у збірні Україні
Андронов про Ракицького: Звинувачуючи Шевченка в боягузтві - це заявка на отримання громадянства РФ
#Ракицький, #Андронов, #Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький не мав права звинувачувати головного тренера збірної України Андрія Шевченка у боягузтві.

Про це розповів російський коментатор Олексій Андронов у своєму Telegram-каналі.

"Ми ж з тобою сто раз це обговорювали, Ярослав. Кожен повинен займатися своєю справою. Твоє - бити по м'ячу. Моє - складати слова в пропозиції. Ну так подзвонив би. Я б тобі допоміг зробити це красиво. Навіть безкоштовно допоміг би, повір.

Актуально: Левченко: У збірній України немає місця Ракицькому

А так на тебе виллють нове відро гівна. Заслужено. Йдучи зі збірної, звинуватити Шевченка в боягузтві? Так це заявка на прискорене отримання громадянства РФ, не інакше. Але і це, Ярослав, я зробив би краще. Кожен повинен займатися своєю справо", - написав Андронов.

Раніше, захисник Зеніту Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

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