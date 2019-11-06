Ракицький: Я йду зі збірної України

Захисник Зеніту Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

Про він написав в Instagram.

"Вітаю, збірну України, з виходом на Євро-2020, бажаю успіхів, хлопці, ви молодці, гра класна.

10 років тому я дебютував за головну команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду зі збірної України. Я чекав виклик в команду протягом усього 2019 року.

Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Чи не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою?

Для мене було честю захищати збірну своєї країни, честь перемагати і доводити силу українців. Честь представляти кольори свого прапора на міжнародній арені.

Спасибі всім, хто підтримував і тим, хто не підтримував, ви заряджали бути ще сильніше. Я завжди бився на футбольному полі за перемогу для України. Бажаю тільки золотих нагород. Дякую", - написав Ракицький.