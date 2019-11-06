 Ракицький: Я йду зі збірної України | Футбол | Champion.com.ua
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Ракицький: Я йду зі збірної України

Сьогодні 10:10 927 2
Захисник Зеніту не грати за збірну України
Ракицький: Я йду зі збірної України
#Ракицький, #Зеніт

Джерело - Tribuna.com.

Захисник Зеніту Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

Про він написав в Instagram.

"Вітаю, збірну України, з виходом на Євро-2020, бажаю успіхів, хлопці, ви молодці, гра класна.

10 років тому я дебютував за головну команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду зі збірної України. Я чекав виклик в команду протягом усього 2019 року.

Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Чи не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою?

Для мене було честю захищати збірну своєї країни, честь перемагати і доводити силу українців. Честь представляти кольори свого прапора на міжнародній арені.

Спасибі всім, хто підтримував і тим, хто не підтримував, ви заряджали бути ще сильніше. Я завжди бився на футбольному полі за перемогу для України. Бажаю тільки золотих нагород. Дякую", - написав Ракицький.

 
 
 
 
 
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Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!

Допис, поширений Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Ракицький дебютував у збірній України від 10 жовтня 2009 року в матчі з Англією (1:0). Всього провів 54 матчі, забив 4 голи і зробив 3 ассисти в складі національної команди.

Останній матч у збірній 30-річний футболіст провів 16 жовтня 2018 року проти Чехії (1:0).

Раніше, Зеніт з Ракицьким програв Лейпцигу.

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