Левченко: У збірній України немає місця Ракицькому

У тому форматі, якому нині будується, у збірній України місця для Ярослава Ракицького немає.

Про це екс-гравець збірної України Євген Левченко написав у Twitter.

"У мене немає ніяких претензій до футболіста Ракицькому. Я впевнений - він сильний захисник.

Але в даній ситуації мені абсолютно зрозуміло, як будується збірна України. І в ній немає місця Ракицькому. І так, футбол - це політика. Удачі, Ярик - це був твій усвідомлений вибір", - написав Левченко.