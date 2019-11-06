Левченко: У збірній України немає місця Ракицькому

Джерело - Чемпіон.
У тому форматі, якому нині будується, у збірній України місця для Ярослава Ракицького немає.
Про це екс-гравець збірної України Євген Левченко написав у Twitter.
"У мене немає ніяких претензій до футболіста Ракицькому. Я впевнений - він сильний захисник.
Але в даній ситуації мені абсолютно зрозуміло, як будується збірна України. І в ній немає місця Ракицькому. І так, футбол - це політика. Удачі, Ярик - це був твій усвідомлений вибір", - написав Левченко.
У меня нет никаких претензий к футболисту Ракицкому. Я уверен- он сильный защитник. Но в данной ситуации мне абсолютно понятно, как строится сборная Украины. И в ней нет места Ракицкому. И да, футбол- это политика. Удачи Ярик- это был твой осознанный выбор.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 6, 2019
Раніше, захисник Зеніту Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України.
Рішення Ярослава прокоментував Олександр Зінченко.