 Затримані після бійки у Львові фанати відпущені на свободу | Футбол | Champion.com.ua
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Затримані після бійки у Львові фанати відпущені на свободу

Сьогодні 15:25 88 0
До поліції були доставлені 12 осіб
Затримані після бійки у Львові фанати відпущені на свободу
#бійка, #Львів, #Олександрія

Джерело - Tribuna.com.

Після фанатської бійки у Львові у відділення поліції були доставлені 12 осіб: 4 українці і 8 французів.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Особистості та національності учасників бійки ще встановлюються, але затримані 12 вболівальників вже допитані і відпущені на свободу.

За фактом бійки поліція відкрила дві кримінальні справи.

У новому поліцейському звіті вже не згадуються національності ультрас, хоча в першому говорилося про французів і німців. Паблік Troublemakers & Ultras Action повідомляв про французів і хорватів, не згадуючи німців.

В цілому участь у бійці взяли близько 100 осіб. Це була бійка фанів Карпат з ультрас Сент-Етьєна і Хайдука.

Нагадаємо, 7 листопада о 22.00 Олександрія на Арені Львів зіграє з Сент-Етьєном у груповому етапі Ліги Європи.

Нагадаємо, французькі й українські ультрас влаштували масову бійку у центрі Львова. Потім стали відомі причини бійки.

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