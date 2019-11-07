Затримані після бійки у Львові фанати відпущені на свободу

До поліції були доставлені 12 осіб

Після фанатської бійки у Львові у відділення поліції були доставлені 12 осіб: 4 українці і 8 французів.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Особистості та національності учасників бійки ще встановлюються, але затримані 12 вболівальників вже допитані і відпущені на свободу.

За фактом бійки поліція відкрила дві кримінальні справи.

У новому поліцейському звіті вже не згадуються національності ультрас, хоча в першому говорилося про французів і німців. Паблік Troublemakers & Ultras Action повідомляв про французів і хорватів, не згадуючи німців.

В цілому участь у бійці взяли близько 100 осіб. Це була бійка фанів Карпат з ультрас Сент-Етьєна і Хайдука.

Нагадаємо, 7 листопада о 22.00 Олександрія на Арені Львів зіграє з Сент-Етьєном у груповому етапі Ліги Європи.

Нагадаємо, французькі й українські ультрас влаштували масову бійку у центрі Львова. Потім стали відомі причини бійки.