Французькі й українські ультрас влаштували масову бійку у центрі Львова

Джерело - UA-футбол.
Приблизно о 23:00 у центрі Львова на площі Ринок спалахнула масова бійка футбольних фанатів.
Про це повідомляє Zaxid.net.
Загалом у ній брали участь понад 100 осіб. Побоїще припинила поліція.
На місце прибуло більше 10 патрульних екіпажів, поліція охорони, слідчо-оперативна група, а також спецпідрозділ ТОР.
Під час припинення бійки пошкоджено 2 автомобілі поліції, постраждали 2 поліціянтів.
На місці було затримано 12 осіб, з них 4 – громадяни України, віком 20-22 років. Решта – іноземці, громадяни Франції і Німеччини.
Riot before FC Olexandriya vs. AS Saint-Etienne match in Lviv— FotoPyK (@FotoPyK) 6 листопада 2019 р.
PS. A właśnie miałem wyjść coś zjeść... pic.twitter.com/WfioAA0ClC
Додамо, що сьогодні на стадіоні Арена Львів відбудеться матч Ліги Європи Олександрія – Сент-Етьєн. Початок гри – о 22:00.
Нагадаємо, Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном, а Динамо вдома не змогло переграти Копенгаген.