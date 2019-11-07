Французькі й українські ультрас влаштували масову бійку у центрі Львова

У Львові сталася масова бійка між футбольними вболівальниками

Приблизно о 23:00 у центрі Львова на площі Ринок спалахнула масова бійка футбольних фанатів.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Загалом у ній брали участь понад 100 осіб. Побоїще припинила поліція.

На місце прибуло більше 10 патрульних екіпажів, поліція охорони, слідчо-оперативна група, а також спецпідрозділ ТОР.

Під час припинення бійки пошкоджено 2 автомобілі поліції, постраждали 2 поліціянтів.

На місці було затримано 12 осіб, з них 4 – громадяни України, віком 20-22 років. Решта – іноземці, громадяни Франції і Німеччини.

Riot before FC Olexandriya vs. AS Saint-Etienne match in Lviv

PS. A właśnie miałem wyjść coś zjeść... pic.twitter.com/WfioAA0ClC — FotoPyK (@FotoPyK) 6 листопада 2019 р.

Додамо, що сьогодні на стадіоні Арена Львів відбудеться матч Ліги Європи Олександрія – Сент-Етьєн. Початок гри – о 22:00.

Нагадаємо, Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном, а Динамо вдома не змогло переграти Копенгаген.