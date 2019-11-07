Стали відомі причини бійки українських та французьких фанатів у Львові

Джерело - sport.ua.
Українські футбольні фани припускають, що провокації з боку гостей будуть і сьогодні на матчі Ліги Європи на Арені Львів.
Про це вболівальник ФК Олександрія Артем розповів Zaxid.net.
"Вони перші почали цей конфлікт, ще у Франції. Ми були там на виїзді. І вони перші почали конфліктувати, постійно провокували нас, показували непристойні жести і матюкалися.
Вони вже билися раніше з уболівальниками з Дніпра і Києва, коли грали проти наших команд. Тому вже є певна історія протистоянь наших фанів і французьких.
Також українські футбольні фани припускають, що провокації з боку гостей будуть і сьогодні на матчі Ліги Європи на Арені Львів, де ФК Олександрія прийматиме французький Сент-Етьєн.
Ми спокійні люди. Що ми будемо на них дивитися, реагувати. Ми приїхали вболівати за свою команду, а вони собі нехай реагують самі на себе. Я приїхав повболівати, а не комусь морду набити", - зазначив Артем.
А ось французи коментувати свої дії не хочуть. Коли журналісти підійшли до вболівальників Сент-Етьєна, які брали участь в бійці, ті почали матюкатися на англійській мові. Один з них навіть замахнувся ногою, намагаючись вибити мікрофон з рук журналістів. Частина французьких фанів відразу втекла від камер, а близько 20 інших – продовжили стояти поблизу хостелу неподалік площі Ринок.
На нічну бійку відреагував також мер Львова Андрій Садовий, який звернувся в СБУ та до поліції з проханням забезпечити порядок під час сьогоднішнього матчу.
Раніше, французькі й українські ультрас влаштували масову бійку у центрі Львова.
Нагадаємо, Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном, а Динамо вдома не змогло переграти Копенгаген.