Стали відомі причини бійки українських та французьких фанатів у Львові

Українські футбольні фани припускають, що провокації з боку гостей будуть і сьогодні на матчі Ліги Європи на Арені Львів.

Про це вболівальник ФК Олександрія Артем розповів Zaxid.net.

"Вони перші почали цей конфлікт, ще у Франції. Ми були там на виїзді. І вони перші почали конфліктувати, постійно провокували нас, показували непристойні жести і матюкалися.

Вони вже билися раніше з уболівальниками з Дніпра і Києва, коли грали проти наших команд. Тому вже є певна історія протистоянь наших фанів і французьких.

Також українські футбольні фани припускають, що провокації з боку гостей будуть і сьогодні на матчі Ліги Європи на Арені Львів, де ФК Олександрія прийматиме французький Сент-Етьєн.

Ми спокійні люди. Що ми будемо на них дивитися, реагувати. Ми приїхали вболівати за свою команду, а вони собі нехай реагують самі на себе. Я приїхав повболівати, а не комусь морду набити", - зазначив Артем.