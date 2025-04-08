Колишній футболіст Роми та збірної Італії Франческо Тотті висловився про свій приїзд до Москви на захід Рейтингу Букмекерів.

Слова футболіста навели російські ЗМІ.

"Я дуже радий, що знову приїхав до вас. Для мене повернутися сюди – велика честь і задоволення. За останні роки в моєму житті все змінилося.

Я завжди думав, що, коли закінчу кар'єру, життя відразу стане спокійним. А насправді стало ще гірше в якомусь сенсі. Раніше мене повністю ототожнювали з Ромою, з усією командою. Тепер цього немає", – розповів Тотті.

Згідно з коментарями гендиректора РБ, італійський футболіст приїхав до Росії за "шестизначну суму гонорару", яка виявилась коштовнішою, ніж життя українських дітей та власна репутація.

Нагадаємо, що всю кар'єру гравець провів у Ромі, він виступав за клуб із 1992 по 2017 рік. Прізвисько футболіста італійською звучить як "Imperatore di Roma" (Імператор Риму).

Раніше повідомлялось, що родич ексфутболіста Динамо Київ відвідав окуповані Росією території.