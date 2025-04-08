Кременчук перевів фінальну серію чемпіонату України у вирішальний, сьомий матч

Кременчук виграв шостий матч фінальної серії чемпіонату України з хокею проти Київ Кепіталз і перевів серію у вирішальний, сьомий поєдинок.

Доля титулу могла вирішитися вже сьогодні, 8 квітня, проте Кременчуку вдалося вдруге поспіль відкласти можливе перше чемпіонство в історії Київ Кепіталз.

Кременчук вів у рахунку протягом більшої частини матчу, проте на останній хвилині третього періоду Ярослав Панченко зумів перевести поєдинок в овертайм. Втім, від поразки Київ Кепіталз це не врятувало – в овертаймі господарі дотиснули суперника, зрівнявши рахунок у серії.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Фінал, шостий матч, 8 квітня

Кременчук – Київ Кепіталз – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Рахунок в серії – 3:3

Шайби: 1:0 – 17:24 Целогородцев, 2:0 – 26:25 Геворкян, 2:1 – 32:28 Панченко, 2:2 – 59:21 Панченко, 3:2 – 70 Лялька

Таким чином, лише вдруге в історії доля титулу чемпіона України вирішиться у сьомому матчі серії. Вперше це трапилося у 2020 році, коли той же Кременчук виборов титул у серії з Донбасом. Вирішальний поєдинок відбудеться в п’ятницю, 11 квітня.