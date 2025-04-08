Збірна України зіграє проти Чехії в Лізі націй

Сьогодні, 8 квітня, жіноча збірна України зіграє проти Чехії в межах 4 туру Ліги націй.

Поєдинок відбудеться на арені "Městský Stadion" в місті Усті-над-Лабем. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Футбол – Ліга націй

8 квітня, 4 тур

18:30 Чехія – Україна

Наразі "синьо-жовті" є лідерами групи. Кілька днів тому збірна України мінімально здолала чешок (1:0).

Команда Володимира Пятенка набрала 9 очок за 3 матчі. У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).

Збірна Чехії має 6 очок. Вони почали Лігу націй перемогами над Хорватією (4:0) та Албанією (5:1).

Для того, щоб підвищитися у класі, "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).