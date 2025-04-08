Тур Країни Басків. Юен виграв спринтерський етап
Калеб Юен
Sprint Cycling
Австралійський велогонщик команди Ineos Grenadiers Калеб Юен став переможцем другого етапу іспанської багатоденки Тур Країни Басків.
В рамках другого етапу гонщики подолали 187 км рівнинної дистанції з Памплони до Лодоси.
Етап завершився масовим спринтом, у якому Юен випередив бельгійця Луки Ван Бовена з Intermarche Wanty та француза Бастьєна Троншона з Decathlon Ag2r.
Для Юена це друга перемога після переходу в Ineos Grenadiers і перша – на рівні Світового туру.
Лідерство в загальному заліку зберіг німець Максімільян Шахманн із Soudal Quick Step, який вчора виграв перший етап.
Результати другого етапу:
Загальний залік:
У середу, 9 квітня, в рамках третього етапу гонщики подолають 157 км горбистої дистанції з Сараутса до Беасаїна.