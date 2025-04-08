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Тур Країни Басків. Юен виграв спринтерський етап

Олег Дідух — 8 квітня 2025, 18:49
Тур Країни Басків. Юен виграв спринтерський етап
Калеб Юен
Sprint Cycling

Австралійський велогонщик команди Ineos Grenadiers Калеб Юен став переможцем другого етапу іспанської багатоденки Тур Країни Басків.

В рамках другого етапу гонщики подолали 187 км рівнинної дистанції з Памплони до Лодоси.

Маршрут 2 етапу Туру Країни Басків-2025
Маршрут 2 етапу Туру Країни Басків-2025
procyclingstats.com

Етап завершився масовим спринтом, у якому Юен випередив бельгійця Луки Ван Бовена з Intermarche Wanty та француза Бастьєна Троншона з Decathlon Ag2r.

Для Юена це друга перемога після переходу в Ineos Grenadiers і перша – на рівні Світового туру.

Лідерство в загальному заліку зберіг німець Максімільян Шахманн із Soudal Quick Step, який вчора виграв перший етап.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У середу, 9 квітня, в рамках третього етапу гонщики подолають 157 км горбистої дистанції з Сараутса до Беасаїна.

велоспорт Калеб Юен Тур Країни Басків Максімільян Шахманн

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