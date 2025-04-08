Хонда впливатиме на склад пілотів Астон Мартіна в 2026 році

На вибір складу пілотів Астон Мартіна в сезоні 2026 року впливатиме не тільки керівництво команди, а ще й Хонда, майбутній постачальник двигунів.

Про це повідомляє Motorsport.

Нинішній сезон стане для Хонди останнім у співпраці з Ред Булл, після чого японський автовиробник перейде до Астон Мартіна.

Президент Хонди Кодзі Ватанабе заявив, що японці не прийматимуть остаточного рішення щодо пілотів, які виступатимуть за колектив із Сільверстоуну. Проте вони матимуть певний вплив на це.

"Ми продовжуватимемо висловлювати свою думку при виборі пілотів на 2026 рік і далі. Очевидно, що команда має вирішальне слово у прийнятті рішення про те, які гонщики виступатимуть. Але ситуація буде такою ж як і з Ред Булл, де ми матимемо своє слово", – сказав Ватанабе.

Наразі за Астон Мартін виступають Фернандо Алонсо з контрактом до кінця 2026 року та Ленс Стролл, син власника команди Лоуренса Стролла.

Після трьох етапів сезону Астон Мартін посідає сьоме місце в Кубку конструкторів, маючи в активі 10 очок. Всі ці бали були зароблені Строллом, у той час як Алонсо все ще жодного разу не фінішував у заліковій зоні.

Раніше Фернандо Алонсо порівняв етапи в Японії та Монако, вказавши на те, що люди дуже швидко змінюють свою думку щодо цікавості вікенду.

Нагадаємо, що перед етапом в Японії Ред Булл замінив Ліама Лоусона та Юкі Цуноду, який виступає у Формулі-1 за підтримки як раз Хонди.