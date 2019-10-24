Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном

Габріель Сілва став антигероєм для Сент-Етьєна

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3 туру Ліги Європи Сент-Етьєн приймав Олександрію.

Першими рахунок у матчі відкрили господарі, Габріель Сілва увірвався у вільну зону в штрафному майданчику, отримав пас від партнера, після чого потужно пробив у дальній кут воріт Паньківа.

Через декілька хвилин Олександрія змогла провести стрімку контратаку, Третьяков прострілив у штрафну, де Сітало дивним чином не зміг попасти по м’ячу, однак Габріель Сілва зрізав м’яч у власні ворота.

Ліга Європи

Груповий етап, 3 тур

24 жовтня

Сент-Етьен – Олександрія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 8 Сілва, 1:1 – 14 Сілва (автогол)

Нагадаємо, Вербич та Бєсєдін вийдуть у стартовому складі на матч проти Копенгагена.