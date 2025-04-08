Суперзірка в 15, або Як перехід до Реала обернувся жахом для Мартіна Едегора

Реал сьогодні поміряється силами з Арсеналом у Лізі чемпіонів, і цей матч стане особливим для плеймейкера "Канонірів" Мартіна Едегора.

Чемпіон розповідає вам його несподівану й багато в чому унікальну історію.

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Кадр перший – 13 квітня 2014-го, матч Стремсгодсет – Олесунн.

Чемпіонат Норвегії, панове, хто не в курсі.

І хоча Драммен навіть не Осло, та цього разу на провінційному "Марієнлісті" аншлаг, купа журналістів та скаутів. Усі зібралися тут заради нього одного.

А йому ж лише 15 років!

Тренер Ронні Дейла не хотів цього робити, але й не мав права розчарувати таку публіку, тож на 72-й хвилині покликав хлопця до себе, дав якісь вказівки – і Мартін Едегор з'явився на полі.

When Arsenal signed Mesut Özil in 2013, Martin Ødegaard had not even started playing professional football yet.



He made his debut in 2014, who the f*ck would have sat in their own sofa eating Sørlandschips and thinking that this guy would be Arsenal’s replacement to Mesut Özil? pic.twitter.com/YE6Crtr6Fz — Hauginho  (@LfcHaugen) January 27, 2021

L`Equipe, Bild, Marca, Gazzetta та інші написали про його дебют наступного ж ранку.

"Для нього життя було футболом всі 24 години, – сміється Йостейн Флу, що курує в Драммені академію. – Він приходив завжди з м'ячем і спакованим обідом. Його батько тримав магазин одягу і працював там. Малого він привозив до нас зранку і забирав ввечері. Хто б не приходив грати, Мартін приєднувався до них".

Йостейн розбирається у грі – в молодості сам бігав за Шеффілд Юнайтед, а його молодший брат Туре-Андре мав велику кар'єру в Челсі.

Непростим торговцем був і Ганс-Ерік Едегор – батько Мартіна відбігав десять років у Стремсгодсеті на позиції опорника.

Це вони перші помітили в малому талант; запалили цією вірою інших.

Вже 16 травня 2014-го – у третьому матчі за дорослу команду – Едегор забив у ворота Сарпсборга, ще піднявши рівень ажіотажу.

27 серпня – це його дебют за національну збірну Норвегії в спарингу з ОАЕ.

"Коли його підвищили до основи – була ціла дискусія. Мартін мав кращі навички у роботі з м'ячем, але й в обороні слід було чимось займатися. Особливо на виїздах. Ми багато сперечалися з тренерським штабом, варто йому грати чи ні", – каже Флу.

Його колега Руне Мартінсен пряміший: "Суперники намагалися... Не те, щоб вони хотіли його покалічити, але коли дитина керувала грою, це виглядало провокацією, і дехто втрачав розум. Я пам'ятаю, як Фроде Кіппе, людина-гора, кричав: "Ця дитина знущається над нами!"

Мабуть, Едегора дійсно слід було поберегти – дати час обрости м'язами, закінчити школу, та ніхто не наважився зупинити запущену піар-машину, яка робила із зеленого підлітка чи то Мессі, чи Неймара, чи усіх одразу.

Флу сам це знає і виправдовується:

"Він мав піти, розумієте? Він переріс цей клуб ще до того, як дебютував. Нам було надто важко з Реалом, Баварією та іншими грандами, які приїздили сюди. Майже кожен топклуб з Європи побував тут. Для багатьох в команді це було занадто".

7 år siden Martin Ødegaard skrev klubbhistorie. For et eventyr. pic.twitter.com/Lbt5nyqEk8 — Strømsgodset Fotball (@godset) June 25, 2021

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Кадр другий – це 22 січня 2015-го. Про трансфер Едегора оголошує Реал Мадрид.

Сума угоди – 2,8 млн євро. Зарплата Мартіна – 2,3 млн на рік. Також його батьку дали роботу в клубній академії "Вершкових".

Так, для довідки: за плечима в норвежця 25 матчів та 5 голів за Стремсгодсет, і йому тільки-но виповнилося 16. Він не знає мови, не жив за кордоном, але в контракті чорним по білому написано, що тренуватися Едегор буде з основою – Роналду, Бейлом, Бензема, Рамосом, Кроосом.

"Я тоді дуже хотів, щоб він приєднався до Борусії, – пригадував Юрген Клопп. – Якщо порівнювати красу міст Дортмунда й Мадрида, то я б теж вибрав Мадрид. Але я був чесним з ним. Я сказав йому, що він дитина, і йому треба правильне середовище".

Мабуть, в 16 років ніхто ще не готовий до чесної розмови.

Emilio Butragueño: "Martin Ødegaard, developped so much during these last few years, we have very high hopes for him." #rmalive pic.twitter.com/Ysvk9TJDkE — Madrid Zone (@theMadridZone) September 20, 2020

23 травня 2015-го Едегор дебютував за Реал, замінивши Кріштіану Роналду після того, як той оформив хет-трик у ворота Хетафе.

Решту ж часу він виступав за дубль Мадрида, Кастілью, яку тоді очолював Зінедін Зідан.

Sport майже одразу написала, що партнери погано прийняли Едегора. Надто відсторонений, багатий, невиправдано зірковий.

"Звісно, я теж хотів би тренуватися з основою і заробляти стільки, як він", – не приховував капітан Кастільї Серхіо Агуса.

Результату теж не було – 11 матчів та 1 гол за півроку в Сегунді-Б, третьому іспанському дивізіоні.

Щиро переконаний у геніальності сина батько вимагав від Реала дотримуватися контракту і давати Мартіну тренуватися з основою, але цим робив лише гірше.

" Едегор відмовляється займатися в резервом і приєднується до нього лише перед матчами", – розкрила карти .

В Кастільї піднявся бунт.

А найгірше – Зідан сам не розумів, як використовувати норвежця. У сезоні-2015/16 той забив лише раз у 38 матчах. Без нього команда грала якісніше, ніж з ним. Зрештою, склад-то був дуже яскравий – Борха Майораль, Маріано Діас, Лукас Торро, Серхіо Регілон, Маркос Льоренте.

Дійшло до того, що редактор AS Альфредо Реланьо хвалив Зізу, коли той не випустив Едегора на поле: "Зідан здивував, залишивши "Галактіко" за бортом, і я вітаю його".

Занедбаним, напівзабутим, покинутим Едегор зустрічав 2017 рік.

"У мене ніколи не було плану потрапити одразу в першу команду. Я знав, що це займе час, – виправдовувався Мартін. – Очікування щодо мене були зі старту нереалістичними".

Вже 9 січня 2017-го Реал віддав його в оренду голландському Геренвену.

Равел Моррісон, Хашим Мастур, Боян Кркич – ось з ким його порівнювали.

А даремно.

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Кадр третій – це 13 лютого 2020-го, Реал Сосьєдад проти Реала Мадрид у Кубку короля.

Зінедін Зідан тренує вже не резерв, а основу "Вершкових", з якою виграв три Ліги чемпіонів, але помалу йде на спад.

Натомість Едегор нарешті дорослий. Ередівізі допомогла – у Геренвені він півтора року набивав шишки, назбиравши 3+4, а от у Вітессі вже засяяв, як справжня зірка, що сходить, – 21 гол, 10 нагород найкращому гравцеві матчу в сезоні-2018/19.

Після такого Реал вирішив тримати Мартіна поближче до "Бернабеу" – і так виникла ідея з дворічною орендою у Сосьєдад.

Хто ж знав, що баски заграють так добре?

21-year-old Martin Ødegaard for Real Sociedad during the 19/20 season:



☑️31 games

☑️4 goals

☑️6 assists

☑️2.4 key passes per 90

☑️10 big chances created

☑️xA 11.76

☑️2.3 successful dribbles per 90

☑️61% dribble success



Simply superb. pic.twitter.com/mdQor4z2wU — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) January 8, 2023

Їхній прорив обумовив одночасний спурт Мікеля Меріно, Мікеля Оярсабаля, Вілліана Жозе, Робіна Ле Нормана, Мартіна Субіменді.

Завдяки цій плеяді молодих і голодних Ла Реал фінішував 6-м в Ла Лізі-2019/20, повернувшись у єврокубки, але головне – вони впевнено крокували Кубком короля, і коли в лютому ступили на поле "Сантьяго Бернабеу", Реал вже не був однозначним фаворитом.

"Він повинен продовжувати боротьбу за своє місце в цій команді, робити різницю, коли він грає. Доводити, що він заслуговує бути тут", – говорив про конкурента Лука Модрич.

Що ж, того вечора Едегор відповів йому – голом.

А загалом Сосьєдад в історичному протистоянні переміг 4:3 і вибив "Вершкових" з турніру.

"Легко сказати, що це моя вина", – відповідав на питання про Едегора Зінедін Зідан. Було помітно, що вони його злять.

Тим часом виступи Едегора на "Аноеті" вразили легенду Реала Хорхе Вальдано: "Він охоплює величезну частину поля, добре розуміє гру, може розрізати усе однією передачею, а може вести м’яча на дриблінгу та бити з середньої дистанції. Різноплановий, практичний, привабливий талант!"

7+9 – круті цифри для 20-річного плеймейкера в першому сезоні в топлізі.

І тут раптом дзвінок з Мадрида – давай, збирай речі, оренда завершена.

Помилки Варана з Ман Сіті коштували Реалу Ліги чемпіонів, команда старіла, а преса Едегора була надто сильною, щоб її ігнорувати.

"Мартін дав нам так багато на полі своїми голами, передачами, своєю присутністю. Ми залишилися трохи "сиротами", коли він пішов", – бідкався Начо Монреаль, а старезний голкіпер Мігель Анхель Моя визнавав, що "дехто в команді плакав".

Їхній смуток розвіяв лише прихід на роль плеймейкера Давіда Сільви, що не захотів догравати в пустелі, як усі. Натхненні ветераном баски продовжили рости і за деякий час виграли Кубок, потрапили до ЛЧ.

Тим часом Едегор навіть не приховував, що не хотів покидати "Аноету":

"У Сан-Себастьяні я отримав справжнє натхнення. Тут я відчув, що проєкт ідеальний для мене, а клуб хоче саме мене".

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Кадр четвертий – а це вже самотній Мартін тренується на "Ла Росаледі" в Малазі.

Надворі 14 січня 2021 року, і Реал тільки що програв у півфіналі Суперкубка Іспанії Атлетику з Більбао – 1:2.

Рауль Гарсія став героєм вечора, а Едегор так і не з'явився на полі – навіть на останніх хвилинах, коли Мадрид збився на навалу й потребував будь-яких атакувальних навичок. Зідан навіть не велів йому розминатися.

Що в Кастільї, що в Реалі Зізу не знав, як використати Едегора.

Повернення Мартіна на "Бернабеу" перетворилось на фарс – він відбігав 70 хвилин в 2-му турі з Сосьєдадом (0:0), тоді ще 45 хвилин в 3-му турі з Бетісом (3:2), після чого лише грів лавку.

Martin Ødegaard yang tidak mendapat menit bermain di pertandingan tadi, berlari sendiri di lapangan La Rosaleda untuk menjaga kebugaran fisiknya. Class! 👏🏻 [via @aromeroser] pic.twitter.com/fPp6MDhjQO — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) January 14, 2021

Відмова Модрича старіти – проблема, яку навіть сьогодні не можуть подолати Камавінга, Себальйос та інші.

Але ж тренери бачили можливості Луки зблизька, чи не так?

І вони мали б розуміти, що після Арнема й Сан-Себастьяна Мартін вже не той хлопчисько, яким приїхав з Норвегії.

"Я відчуваю, що тепер граю, як дорослий. Я більше створюю, бігаю, відчуваю себе на полі сильнішим", – казав він.

А поза камерами після приниження на "Ла Росаледі" Едегор зі скандалом відмовився їхати з Реалом на кубковий матч з Алькояно 20 січня. Його меседж простий – відправте туди, де буду грати футбол.

Він навіть не підозрював, що той демарш обернеться помстою – Мадрид-бо сенсаційно програв Алькояно 1:2, ставши об'єктом жартів по всій Європі. Андрію Луніну тоді не пощастило в числі інших.

Ну, а ще за тиждень, 27 січня 2021-го, Едегора офіційно підписав Арсенал – і лише на цьому його "вершкові" митарства добігли кінця.

A place where Martin beløngs ❤️ pic.twitter.com/UUqnAQRPfF — Arsenal (@Arsenal) September 22, 2023

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І ось кадр п'ятий, ще не знятий – 8 квітня 2025-го.

Едегору вже 26, він основний хавбек Арсенала із 145 матчами й 33 голами в АПЛ, і до його ігрових якостей давно нема ніяких питань.

Реал прибуде до Лондона, що став для Мартіна новим домом – і, авжеж, преса використає це, аби розколупати старі рани. Шанси, прямо скажемо, невисокі. Едегор по-норвезьки стриманий, а про Мадрид хіба жартує – мовляв, навчили готувати найсмачніші тако.

Юрген Клопп це оцінив: "До 15 років все було за нього, але потім багато речей пішло проти нього. Усе це разом робить його особистістю та гравцем, яким він є зараз".

Сильною особистістю! Слабкі-бо в АПЛ капітанами не стають.

І вже тим паче не таїть зла на Мартіна Реал – тут віддавна продають талантів, і всі ці Хакімі, Асенсіо, Кубо, Льоренте сяють по Європі, поки Перес ганяється за черговим Мбаппе. Це ціла стратегія, і вона дає результат впродовж десятиліть.

Тобто, ніякої помсти, ображених чи якоїсь надмірної драми на "Емірейтс" не чекайте.

Ну, хіба зовсім трошки.

А от чим дійсно стала історія Едегора, то це уроком для нового покоління вундеркіндів. Ерлінг Голанд, Джуд Беллінгем, Джейдон Санчо, Александр Ісак, Джеймі Гіттенс вибирали вже не Мадрид, а якраз Дортмунд – проміжний щабель у кар'єрі. Страждання Мартіна відкрили їм очі, а отже позбавили аналогічних проблем.