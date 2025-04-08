Менеджер Ф'юрі висловився про можливе повернення боксера на ринг

Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, висловився щодо можливого повернення на ринг свого клієнта.

Про це представник британця розповів в інтервʼю iFL TV.

"Я говорив із ним минулого тижня – він справді щасливий. Дуже щасливий. Йому трохи нудно, але він все одно був у гарному настрої. Здається, на вихідних він був на дні народженні та трохи випив пива.

Чи буде він ще боксувати? Він – у відставці.

Він просто насолоджується життям, щодня бігає. Виглядає дуже добре. Засмаглий, у формі. Справді добре виглядає. Я був приємно здивований, коли побачив його.

Зазвичай він їсть "желейних ведмедиків" та інші солодощі, але цього разу – нічого подібного. Він чітко тримається дієти", – сказав Браун.