Менеджер Ф'юрі висловився про можливе повернення боксера на ринг
Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, висловився щодо можливого повернення на ринг свого клієнта.
Про це представник британця розповів в інтервʼю iFL TV.
"Я говорив із ним минулого тижня – він справді щасливий. Дуже щасливий. Йому трохи нудно, але він все одно був у гарному настрої. Здається, на вихідних він був на дні народженні та трохи випив пива.
Чи буде він ще боксувати? Він – у відставці.
Він просто насолоджується життям, щодня бігає. Виглядає дуже добре. Засмаглий, у формі. Справді добре виглядає. Я був приємно здивований, коли побачив його.
Зазвичай він їсть "желейних ведмедиків" та інші солодощі, але цього разу – нічого подібного. Він чітко тримається дієти", – сказав Браун.
Нагадаємо, після другої поразки від Олександра Усика колишній чемпіон світу заявив, що йде з професійного боксу.
Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.