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Менеджер Ф'юрі висловився про можливе повернення боксера на ринг

Богдан Войченко — 8 квітня 2025, 19:00
Менеджер Ф'юрі висловився про можливе повернення боксера на ринг
Тайсон Ф'юрі
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Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, висловився щодо можливого повернення на ринг свого клієнта.

Про це представник британця розповів в інтервʼю iFL TV.

"Я говорив із ним минулого тижня він справді щасливий. Дуже щасливий. Йому трохи нудно, але він все одно був у гарному настрої. Здається, на вихідних він був на дні народженні та трохи випив пива.

Чи буде він ще боксувати? Він – у відставці.

Він просто насолоджується життям, щодня бігає. Виглядає дуже добре. Засмаглий, у формі. Справді добре виглядає. Я був приємно здивований, коли побачив його.

Зазвичай він їсть "желейних ведмедиків" та інші солодощі, але цього разу – нічого подібного. Він чітко тримається дієти", – сказав Браун.

Нагадаємо, після другої поразки від Олександра Усика колишній чемпіон світу заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Бокс Тайсон Ф'юрі

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