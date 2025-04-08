Перший сіяний Мастерсу в Монте-Карло програв у своєму стартовому матчі

Німецький тенісист Александр Звєрєв (2), посіяний під першим номером, поступився італійцю Маттео Берреттіні (34) вже у своєму стартовому матчі на турнірі серії АТР 1000 у Монте-Карло.

У другому колі змагань (перше німець пропускав через посів) за 2 години 27 хвилин Звєрєв програв з рахунком 6:2, 3:6, 5:7.

За матч Александр 6 разів подав навиліт, зробив 6 подвійних помилок та 3 брейки. Його суперник виконав 4 ейси, не помилявся на подачі та зробив 3 брейки.

Rolex Monte-Carlo Masters – ATP 1000

Монте-Карло, Монако, грунт

Призовий фонд: €6,832,435

Друге коло, 8 квітня

Маттео Берреттіні (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 2:6, 6:3, 7:5

Це була сьома зустріч тенісистів, італієць здобув третю перемогу. В наступному раунді турніру Берреттіні зіграє з переможцем матчу між Їржі Легечкою (28, Чехія) та Лоренцо Музетті (16, Італія).

Зазначимо, що Берреттіні здобув першу в кар'єрі перемогу над представником топ-2 світового рейтингу. У свою чергу, Звєрєв не може виграти більше двох матчів на турнірі, починаючи з Australian Open 2025, де він дійшов до фіналу.

Нагадаємо, що напередодні 45-річний індієць Рохан Бопанна став найстаршим тенісистом в історії, який зміг виграти матч на змаганні серії Мастерс.