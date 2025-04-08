Ліга чемпіонів: останній шанс на титул для Арсенала та суперматч у Мюнхені

У вівторок, 8 квітня, відбудуться перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У Мюнхені Баварія прийме міланський Інтер, а в Лондоні на Арсенал чекає випробування мадридським Реалом.

"Чемпіон" представляє пари учасників головного єврокубка, які зійдуться вже сьогодні ввечері.

Арсенал – Реал

Наразі Арсенал знаходиться далеко позаду Ліверпуля в турнірній таблиці Англійської прем'єр-ліги і вже вилетів з Кубка Англії. В останньому матчі на внутрішній арені "каноніри" втратили очки в протистоянні з Евертоном (1:1). Тож його єдиним шансом вибороти трофей у цьому сезоні залишається перемога в Лізі чемпіонів.

Лондонці чекають на свою лише третю зустріч із мадридським Реалом на тлі дефіциту голів у національній першості, але тренер команди Мікель Артета розраховує, що Букайо Сака, який відновився після грудневої травми, надасть команді додатковий імпульс в атаці.

"Букайо готовий грати. Зараз нам головне в правильний момент випустити його на поле, але він дуже старається", – зазначив Артета.

У "канонірів" є історичні передумови до успіху в цьому протистоянні. Вони вибили Реал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2005/06, зігравши вдома внічию 0:0 після того, як Тьєррі Анрі забив єдиний гол у мадридському матчі. Тепер, через майже два десятки років, їм потрібен ще один історичний успіх у протистоянні з командою Карло Анчелотті.

Реал також перебуває на 2 місці в турнірній таблиці національного чемпіонату – відстає від Барселони на 4 очки. Боротьба за титул чемпіона в самому розпалі.

Минулої суботи Реал сенсаційно поступився на своєму полі Валенсії (1:2), але Барса не змогла повною мірою скористатися подарунком від суперника, звівши свій матч із Бетісом внічию – 1:1.

Тепер Реал переключається на захист титулу переможця Ліги чемпіонів. Команда напевно буде надмотивована після поразки на своєму полі від більш ніж посереднього суперника. Не можна сказати, що Реал перебуває зараз у глибокій кризі. Швидше, локальні невдачі "вершкових" у чемпіонаті Іспанії додадуть лише проблем підопічним Артети.

Травмовані

Арсенал: Габріель Жезус, Кай Гавертц, Такехіро Томіясу, Габріел Магальяйнс, Ріккардо Калафьорі.

Реал: Даніель Карвахаль, Едер Мілітао, Дані Себальос, Ферлан Менді.

Прогноз букмекерів

Перемога Арсенала – 2.38;

Нічия – 3.27;

Перемога Реала – 3.13.

Початок матчу – 22:00.

Баварія – Інтер

Обидві команди впевнено лідирують у національних чемпіонатах.

Баварія минулої п'ятниці обіграла Аугсбург (3:1) і випереджає найближчого переслідувача в турнірній таблиці Бундесліги Баєр на 6 очок.

Інтер втратив очки в матчі з Пармою, але все одно випереджає Наполі на 4 бали в Серії А. І також спокійно може переключитися на найпрестижніший єврокубок.

Що стосується очного протистояння команд на міжнародній арені, то останні зустрічі Баварії з Інтером вийшли доволі односторонніми: німецький клуб виграв 2:0 у гостях і вдома в рамках групового етапу сезону 2022/23. Один із голів у мюнхенському матчі забив Бенжамен Павар, але цього разу буде цілитися в інші ворота: французький захисник перейшов із Баварії до Інтера 2023 року.

З урахуванням поточної результативності Гаррі Кейна, мало кому сподобається перспектива зустрічі з Баварією, але Інтер не дарма лідирує в серії А. Команда з Мілана спокійно і впевнено чекає на це протистояння, налаштовуючись виключно на успіх. Чекає не безпідставно.

Історія протистояння Інтера і Баварії включає в себе перемогу Інтера у фіналі Ліги чемпіонів-2009/10 у Мадриді з рахунком 2:0. Про що, до речі, добре пам'ятає ветеран мюнхенців Томас Мюллер, який днями підтвердив, що залишить клуб після закінчення сезону.

Окремо варто сказати про травму Ноєра, яку він отримав у грі 1/8 фіналу ЛЧ із Баєром. Капітан Баварії досі не оговтався від ушкодження і навряд чи допоможе команді в протистоянні з Інтером. Утім, в останніх іграх, включно з матчем-відповіддю з Баєром, Ноєра вельми успішно замінює 21-річний Йонас Урбіг. Приводів для хвилювання у фанатів Баварії поки немає. Минулої суботи і так великий список травмованих гравців Баварії поповнив Джамал Мусіала, який отримав у грі з Аугсбургом розрив м'язового пучка.

Травмовані

Баварія: Александар Павлович, Мануель Ноєр, Дайо Упамекано, Алфонсо Дейвіс, Кінгслі Коман, Джамал Мусіала, Хірокі Іто.

Інтер: Пьотр Зеліньскі, Мехді Таремі, Дензел Дюмфріс.

Прогноз букмекерів

Перемога Баварії – 1.99;

Нічия – 3.55;

Перемога Інтера – 3.82.

Початок матчу – 22:00.

Де дивитися

Прямий ефір матчів Ліги чемпіонів в Україні доступний на каналах "Megogo Футбол", які входять до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO.

Крім того, починаючи зі стадії 1/4 фіналу, перед кожною грою та одразу після закінчення зустрічі відбувається традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Матчі-відповіді відбудуться 16 квітня.