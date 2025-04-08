Ліга чемпіонів: останній шанс на титул для Арсенала та суперматч у Мюнхені
У вівторок, 8 квітня, відбудуться перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
У Мюнхені Баварія прийме міланський Інтер, а в Лондоні на Арсенал чекає випробування мадридським Реалом.
"Чемпіон" представляє пари учасників головного єврокубка, які зійдуться вже сьогодні ввечері.
Арсенал – Реал
Наразі Арсенал знаходиться далеко позаду Ліверпуля в турнірній таблиці Англійської прем'єр-ліги і вже вилетів з Кубка Англії. В останньому матчі на внутрішній арені "каноніри" втратили очки в протистоянні з Евертоном (1:1). Тож його єдиним шансом вибороти трофей у цьому сезоні залишається перемога в Лізі чемпіонів.
Лондонці чекають на свою лише третю зустріч із мадридським Реалом на тлі дефіциту голів у національній першості, але тренер команди Мікель Артета розраховує, що Букайо Сака, який відновився після грудневої травми, надасть команді додатковий імпульс в атаці.
"Букайо готовий грати. Зараз нам головне в правильний момент випустити його на поле, але він дуже старається", – зазначив Артета.
У "канонірів" є історичні передумови до успіху в цьому протистоянні. Вони вибили Реал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2005/06, зігравши вдома внічию 0:0 після того, як Тьєррі Анрі забив єдиний гол у мадридському матчі. Тепер, через майже два десятки років, їм потрібен ще один історичний успіх у протистоянні з командою Карло Анчелотті.
Реал також перебуває на 2 місці в турнірній таблиці національного чемпіонату – відстає від Барселони на 4 очки. Боротьба за титул чемпіона в самому розпалі.
Минулої суботи Реал сенсаційно поступився на своєму полі Валенсії (1:2), але Барса не змогла повною мірою скористатися подарунком від суперника, звівши свій матч із Бетісом внічию – 1:1.
Тепер Реал переключається на захист титулу переможця Ліги чемпіонів. Команда напевно буде надмотивована після поразки на своєму полі від більш ніж посереднього суперника. Не можна сказати, що Реал перебуває зараз у глибокій кризі. Швидше, локальні невдачі "вершкових" у чемпіонаті Іспанії додадуть лише проблем підопічним Артети.
Травмовані
Арсенал: Габріель Жезус, Кай Гавертц, Такехіро Томіясу, Габріел Магальяйнс, Ріккардо Калафьорі.
Реал: Даніель Карвахаль, Едер Мілітао, Дані Себальос, Ферлан Менді.
Прогноз букмекерів
- Перемога Арсенала – 2.38;
- Нічия – 3.27;
- Перемога Реала – 3.13.
Початок матчу – 22:00.
Баварія – Інтер
Обидві команди впевнено лідирують у національних чемпіонатах.
Баварія минулої п'ятниці обіграла Аугсбург (3:1) і випереджає найближчого переслідувача в турнірній таблиці Бундесліги Баєр на 6 очок.
Інтер втратив очки в матчі з Пармою, але все одно випереджає Наполі на 4 бали в Серії А. І також спокійно може переключитися на найпрестижніший єврокубок.
Що стосується очного протистояння команд на міжнародній арені, то останні зустрічі Баварії з Інтером вийшли доволі односторонніми: німецький клуб виграв 2:0 у гостях і вдома в рамках групового етапу сезону 2022/23. Один із голів у мюнхенському матчі забив Бенжамен Павар, але цього разу буде цілитися в інші ворота: французький захисник перейшов із Баварії до Інтера 2023 року.
З урахуванням поточної результативності Гаррі Кейна, мало кому сподобається перспектива зустрічі з Баварією, але Інтер не дарма лідирує в серії А. Команда з Мілана спокійно і впевнено чекає на це протистояння, налаштовуючись виключно на успіх. Чекає не безпідставно.
Історія протистояння Інтера і Баварії включає в себе перемогу Інтера у фіналі Ліги чемпіонів-2009/10 у Мадриді з рахунком 2:0. Про що, до речі, добре пам'ятає ветеран мюнхенців Томас Мюллер, який днями підтвердив, що залишить клуб після закінчення сезону.
Окремо варто сказати про травму Ноєра, яку він отримав у грі 1/8 фіналу ЛЧ із Баєром. Капітан Баварії досі не оговтався від ушкодження і навряд чи допоможе команді в протистоянні з Інтером. Утім, в останніх іграх, включно з матчем-відповіддю з Баєром, Ноєра вельми успішно замінює 21-річний Йонас Урбіг. Приводів для хвилювання у фанатів Баварії поки немає. Минулої суботи і так великий список травмованих гравців Баварії поповнив Джамал Мусіала, який отримав у грі з Аугсбургом розрив м'язового пучка.
Травмовані
Баварія: Александар Павлович, Мануель Ноєр, Дайо Упамекано, Алфонсо Дейвіс, Кінгслі Коман, Джамал Мусіала, Хірокі Іто.
Інтер: Пьотр Зеліньскі, Мехді Таремі, Дензел Дюмфріс.
Прогноз букмекерів
- Перемога Баварії – 1.99;
- Нічия – 3.55;
- Перемога Інтера – 3.82.
Початок матчу – 22:00.
Де дивитися
Прямий ефір матчів Ліги чемпіонів в Україні доступний на каналах "Megogo Футбол", які входять до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO.
Крім того, починаючи зі стадії 1/4 фіналу, перед кожною грою та одразу після закінчення зустрічі відбувається традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.
Матчі-відповіді відбудуться 16 квітня.