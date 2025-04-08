Мілан може втратити лідера півзахисту влітку

Ключовий півзахисник Мілана Тіджані Рейндерс може покинути клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє OneFootball.

Прекрасні виступи Рейндерса у поточному сезоні не залишилися поза увагою таких заможних клубів, які Реал і Манчестер Сіті. Вони спробують підписати 26-річного нідерландця влітку.

Мілан зробить все можливе для того, щоби зберегти Рейндерса в команді. Керівництво італійського клубу сподівається, що у цьому їм допоможе той факт, що лише місяць тому хавбек продовжив контракт до літа 2030 року.

У поточному сезоні на рахунку Рейндерса 13 голів і 4 асисти в 45 матчах за Мілан у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця збірної Нідерландів оцінюється в 50 мільйонів євро. Хавбек виступає за "россонері" з літа 2023 року.