Історія дня. Українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі задовго до Усика, працює тренером в Запоріжжі

Іван Безверхий вщент розгромив британця у фіналі турніру Donbass Junior Cup-2007

Навесні 2007 року команда Великої Британії приїхала в українській Донецьк взяти участь в міжнародному юніорському аматорському турнірі категорії А.

Donbass Junior Cup був представницьким турніром, у якому брали участь юні боксери з понад 10 країн. Лідером британської команди був 18-річний Тайсон Ф’юрі, який дійшов до фіналу у ваговій категорії +91 кг. Його суперником у вирішальному поєдинку став Іван Безверхий. Саме від результату цього бою залежало, яка збірна посяде перше загальнокомандне місце в турнірі – України чи Великої Британії.

"У мене непогано виходило в рингу, – пригадує в розмові з "Чемпіоном" фіналіст турніру 18-річної давнини Іван Безверхий. – Зачепив британця в ближньому бою і відчув, що починаю домінувати в рингу. У підсумку переміг Тайсон – 23:10. Перше загальнокомандне місце виграла Україна. На жаль, зараз у мене немає відео цього поєдинку. Хоча на турнірі був тренер з Маріуполя, який записував на відео всі бої. Якщо у когось це відео збереглося, був би вдячний за поширення. Чи вплинув на наш бій фактор домашнього суддівства? Я так не вважаю. Судівські записки (23:10) говорять самі за себе. Знов такі, дуже хочу дістати відео цього бою, щоб ні у кого не виникало таких питань".

Була інформація, що в півфіналі турніру в бою з українцем Володимиром Бандурою Тайсон Ф’юрі зламав два пальці руки й на фінал виходив з травмою. Запитуємо про це Івана.

"Відверто зізнаюсь, що я про цю травму не чув, – розводить руками Іван. – Боксував британець обома руками. І, до речі, я отримав травму в тому поєдинку. Вивихнув плече. Саме це стало однією з причин моєї поразки в півфіналі чемпіонату Європи через 4 місяці, де я знов зустрівся з Тайсоном Ф’юрі. Остаточно відновитися так і не встиг. Тож, якщо британець каже, що причиною його поразки в Донецьку було пошкодження, я теж саме можу сказати це про наш з ними другий бій".

На основі двох поєдинків з Тайсоном Ф’юрі Безверхий не відчув, що британець незабаром стане зіркою світового професійного боксу.

"Вважав його перспективним, не більше. – зізнається Іван. – Уже тоді британець був габаритним хлопцем. Наступного року Тайсон Ф’юрі перейшов в професіонали й там почав свій тріумфальний шлях до чемпіонських поясів. У 2015 році несподівано переміг Володимира Кличка. Мені було дуже приємно бачити, як минулого року Олександр Усик зумів двічі впевнено перемогти британця. Якщо у нас з Тайсоном Ф’юрі два бої між собою з рахунком 1:1, то в Усика з британцем – 2:0. Радію за нашого краянина!".

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Іван Безверхий (у центрі)

Після завершення аматорської кар’єри Іван Безверхий провів 4 бої в професійному боксі. Але за його власним зізнанням, це вже був не той рівень, про який варто згадувати. 4 роки тому українець перейшов на тренерську роботу. Працює в рідному Запоріжжі в клубі Спорт Округ.

Максим Розенко, Чемпіон