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14-річний поляк може перевершити рекорд семиразового чемпіона світу

Руслан Травкін — 8 квітня 2025, 08:58
14-річний поляк може перевершити рекорд семиразового чемпіона світу
Ронні О'Салліван
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Снукерист Міхал Шубарчик, якому всього 14 років, може перевершити рекорд легендарного Ронні О'Саллівана. Якщо він пройде кваліфікацію на World Snooker Championship, то стане наймолодшим учасником в історії турніру.

Про це пишe BBC.

Рекорд тримається ще з 1992 року. Тоді Ронні О'Салліван кваліфікувався на турнір у 16-річному віці.

Оскільки кваліфікація проходила за кілька місяців до чемпіонату, то вже під час самого турніру Ронні було 17 років і п'ять місяців, коли він дебютував на події, програвши Алану МакМанусу.

Тому рекордсменом, який дебютував на World Snooker Championship у юному віці, можна вважати бельгійця Люку Бреселя. Він свій перший матч на найпрестижнішій події снукеру зіграв у віці 17 років і 45 днів. Сталося це у 2012 році.

Матчі кваліфікації триватимуть з 8 до 15 квітня. Поляк має здобути 4 перемоги, щоб відібратися в основний раунд.

Нагадаємо, що Ронні О'Салліван ще не прийняв рішення, чи змагатиметься цього року. Британець не пропускає World Snooker Championship із моменту свого дебюту, ставши за цей період семиразовим чемпіоном. 

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