14-річний поляк може перевершити рекорд семиразового чемпіона світу

Снукерист Міхал Шубарчик, якому всього 14 років, може перевершити рекорд легендарного Ронні О'Саллівана. Якщо він пройде кваліфікацію на World Snooker Championship, то стане наймолодшим учасником в історії турніру.

Про це пишe BBC.

Рекорд тримається ще з 1992 року. Тоді Ронні О'Салліван кваліфікувався на турнір у 16-річному віці.

Оскільки кваліфікація проходила за кілька місяців до чемпіонату, то вже під час самого турніру Ронні було 17 років і п'ять місяців, коли він дебютував на події, програвши Алану МакМанусу.

Тому рекордсменом, який дебютував на World Snooker Championship у юному віці, можна вважати бельгійця Люку Бреселя. Він свій перший матч на найпрестижнішій події снукеру зіграв у віці 17 років і 45 днів. Сталося це у 2012 році.

Матчі кваліфікації триватимуть з 8 до 15 квітня. Поляк має здобути 4 перемоги, щоб відібратися в основний раунд.

Нагадаємо, що Ронні О'Салліван ще не прийняв рішення, чи змагатиметься цього року. Британець не пропускає World Snooker Championship із моменту свого дебюту, ставши за цей період семиразовим чемпіоном.