Інгулець переглядає легіонера аматорської команди

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.
На черговому тренуванні ФК Інгулець тренерський штаб переглянув нового футболіста Анже Патерне.
Про це повідомляє Спортивна Кіровоградщина.
Анже Патерне Зрохо народився 20 березня 2001 року. Він виступав у складі команди Інгул-Агро-Ленд (Березівка, Устинівський район). У складі аматорської команди провів 12 офіційних матчів у чемпіонаті Кіровограської області – забив 4 голи. Взимку Анже грав у складі Ельбрука в Екстралізі чемпіонату Кіровоградської області з футзалу.
Раніше, Інгулець вказав провокатора скандалу, яким завершився матч з Металістом 1925.