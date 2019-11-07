 Інгулець переглядає легіонера аматорської команди | Футбол | Champion.com.ua
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Інгулець переглядає легіонера аматорської команди

Сьогодні 11:55 139 0
Анже може перейти до одного з лідерів Першої ліги
Інгулець переглядає легіонера аматорської команди
#Анже, #Інгулець

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.

На черговому тренуванні ФК Інгулець тренерський штаб переглянув нового футболіста Анже Патерне.

Про це повідомляє Спортивна Кіровоградщина.

Анже Патерне Зрохо народився 20 березня 2001 року. Він виступав у складі команди Інгул-Агро-Ленд (Березівка, Устинівський район). У складі аматорської команди провів 12 офіційних матчів у чемпіонаті Кіровограської області – забив 4 голи. Взимку Анже грав у складі Ельбрука в Екстралізі чемпіонату Кіровоградської області з футзалу.

Раніше, Інгулець вказав провокатора скандалу, яким завершився матч з Металістом 1925.

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