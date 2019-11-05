Тренери обох команд вирішили з’ясувати відносини

Матч 16-го туру Першої ліги між Інгульцем та Металістом 1925 завершився скандалом.

Про це повідомляє ua-football.com.

Гравці харкіського клубу програвали протягом матчу та змогли зрівняти рахунок у компенсований час. При цьому, харків'яни так бурхливо раділи забитому голу, що головний тренер Металіста 1925 Андрій Демченко від емоції вирішив показати непристойний жест в бік лавки запасних Інгульця.

Це не сподобалося помічникові тренера Інгульця Сергію Тарану, який попрямував в технічну зону харків'ян, де і влаштував бійку.

У підсумку, обидва тренери були вилучені.

Нагадаємо, Металіст 1925 врятувався у матчі із Інгульцем у 16 турі Першої ліги.