Інгулець вказав провокатора скандалу, яким завершився матч з Металістом 1925

Свою позицію щодо скандалу наприкінці матчу 16-го туру Першої ліги між Інгульцем та Металістом 1925 висловили господарі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу Інгулець.

"Наступного дня після футбольного матчу 16-го туру чемпіонату України з футболу в Першій лізі, в якому Інгулець приймав харківський Металіст 1925, на сайті ресурсу UA Футбол з’явилася інформація під заголовком Матч Інгулець – Металіст 1925 закінчився тренерською бійкою, де йшлося про конфлікт, що виник у технічній зоні харків’ян після закінчення основного ігрового часу, одразу за тим, як команда гостей зрівняла рахунок у грі.

Не беремося оцінювати доцільність такої інформації, це, звичайно, право самих власників ресурсу. Однак, в даному разі, напевне, слід було б прискіпливіше дослідити усі обставини події, як мінімум, опитавши про їх подробиці безпосередніх учасників з обох сторін. Зрозуміло, що головному арбітру матчу Олександру Омельченку в тій метушні, яка зчинилася одразу після забитого м’яча, було важко з’ясувати, що саме спричинило конфлікт, можна зрозуміти і прагнення погасити його в зародку, покаравши ініціаторів. Проте, маємо визнати, що в даному випадку арбітр та його помічник – четвертий арбітр Єгор Кевліч помилилися. Головний тренер харківської команди Андрій Демченко до вчиненої провокації насправді не мав жодного стосунку, провокацію вчинив керівник прес-служби Металіста 1925 Олександр Белицький, який, до речі, взагалі не мав права знаходитися в технічній зоні команди, оскільки не був внесений до протоколу матчу. Тим більше – не мав права так по-хамськи діяти, як він вчинив, адресуючи ескападу непристойних жестів та гучної нецензурної лайки технічній зоні суперників. Не сумніваємося, що цей інцидент без реагування в клубі Металіст 1925 не залишиться.

Разом з тим хочемо повідомити наступне: між керівництвом, тренерським штабом та футболістами Інгульця і Металіста 1925 безкомпромісне запекле суперництво можливе лише на футбольному полі. Поза ним – у нас цілком дружні, партнерські й взаємно шанобливі стосунки, які, переконані, збережуться й надалі. І жодні провокації завадити їм не в змозі", - зазначено на сайті Інгульця.