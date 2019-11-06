 Інгулець вказав провокатора скандалу, яким завершився матч з Металістом 1925 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ракицький: Я йду зі збірної України
Сьогодні 10:10 3870 9
Локомотив зіграє з Ювентусом, ПСЖ прийме Брюгге. Матчі 4 туру Ліги чемпіонів 6 листопада
Сьогодні 08:55 289
Боруссія розібралася із Інтером, неймовірний камбек Челсі. Результати 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1665
Копенгаген - Динамо Київ: ОНЛАЙН
Вчора 20:13 853
Світоліна заробила рекордні призові за сезон
Вчора 18:39 3399
Матч Інгульця із Металістом 1925 завершився бійкою
Вчора 18:01 3568
Шевченко довикликав півзахисника Зорі у збірну України
Вчора 17:04 1648
Хто найкращий футболіст в історії України
Вчора 14:26 1845 4
Динамо Загреб - Шахтар: ОНЛАЙН
Вчора 11:58 1088
Челсі зіграє з Аяксом, Ліон прийме Бенфіку. Матчі 4 туру Ліги чемпіонів 5 листопада
Вчора 11:12 547
Блоги
Сюжет Footbalhub викрив величезні проблеми лави запасних Динамо Київ
Сюжет Footbalhub викрив величезні проблеми лави запасних Динамо Київ Valeriy Ruchka
04.11.2019 15:34 6946 1
Передача Леброна і алей-уп Девіса - в ТОП-10 моментів дня НБА
Передача Леброна і алей-уп Девіса - в ТОП-10 моментів дня НБА Valeriy Ruchka
04.11.2019 10:54 382
Інтерв'ю з Ребровим та про VAR в Україні - Профутбол за 3 листопада
Інтерв'ю з Ребровим та про VAR в Україні - Профутбол за 3 листопада Valeriy Ruchka
04.11.2019 10:14 454
Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря
Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря Valeriy Ruchka
04.11.2019 08:59 6709
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+ Valeriy Ruchka
03.11.2019 21:49 2182
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:18 Інше В Одесі на стадіоні загинув іноземний студент 115
15:54 Хокей До збірної України довикликали Жовніра 190
15:40 Футбол Ротань довикликав у збірну України U-21 півзахисника Олімпіка 265
15:26 Футбол Левченко: У збірній України немає місця Ракицькому 576
15:11 Футбол Інгулець вказав провокатора скандалу, яким завершився матч з Металістом 1925 281
14:55 Футбол Гамула: Хотілося б, щоб Ракицький повернувся до збірної України 354
14:40 Футбол Зінченко - про рішення Ракицького залишити збірну України: Легенда 795
14:25 Футбол Мілевського оштрафували за агресивну поведінку у чемпіонаті Білорусі 214
14:10 Баскетбол Українка Ягупова потрапила до збірної тижня Євроліги 172
13:52 Футбол Українські арбітри судитимуть матч Ліги Європи 218
13:34 Футбол Срна: У мене були проблеми в Хайдуку через батька 292
13:15 Баскетбол Гравець Київ-Баскета: Цмокі-Мінськ розбили нас, як дітей 229
12:58 Футбол Екс-нападник Динамо буде грати за аматорський клуб з Франції 423
12:42 Баскетбол Збірна України потрапила у десятку найкращих команд рейтингу ФІБА 351
12:25 Теніс Світоліна і Ястремська потрапили в ТОП-20 рейтингу сезону за ейсами 315
12:24 Футбол TM Parimatch - титульний партнер Десни 161
12:11 Футбол Зеніт - РБ Лейпциг 0:2. Огляд матчу 185
11:55 Футбол Ребров: На жаль, я не давав Яремчуку достатньо шансів у Динамо 580
11:40 Футбол Зінченко пропустить матчі збірної України 428
11:33 Блог Можна сказати правду? У одному з найбагатших клубів Росії немає жодних умов для дітей 551
11:25 ММА Мак-Грегор незабаром підпише контракт на наступний бій 185
11:10 Футбол Будинок хавбека Ліона обікрали перед матчем Ліги чемпіонів 227
11:07 Блог Пас дня: Відаль лежачи віддав передачу головою 295
10:55 Футбол Барселона - Славія 0:0. Огляд матчу 200
10:40 Футбол Анчелотті проігнорував прес-конференцію після матчу з Зальцбургом 432

Інгулець вказав провокатора скандалу, яким завершився матч з Металістом 1925

Сьогодні 15:11 281 0
Керівник прес-служби Металіста-1925 адресував непристойні жести команді Інгулець
Інгулець вказав провокатора скандалу, яким завершився матч з Металістом 1925
#Інгулець, #Металіст 1925

Джерело - ФК Інгулець.

Свою позицію щодо скандалу наприкінці матчу 16-го туру Першої ліги між Інгульцем та Металістом 1925 висловили господарі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу Інгулець.

"Наступного дня після футбольного матчу 16-го туру чемпіонату України з футболу в Першій лізі, в якому Інгулець приймав харківський Металіст 1925, на сайті ресурсу UA Футбол з’явилася інформація під заголовком Матч Інгулець – Металіст 1925 закінчився тренерською бійкою, де йшлося про конфлікт, що виник у технічній зоні харків’ян після закінчення основного ігрового часу, одразу за тим, як команда гостей зрівняла рахунок у грі.

Не беремося оцінювати доцільність такої інформації, це, звичайно, право самих власників ресурсу. Однак, в даному разі, напевне, слід було б прискіпливіше дослідити усі обставини події, як мінімум, опитавши про їх подробиці безпосередніх учасників з обох сторін. Зрозуміло, що головному арбітру матчу Олександру Омельченку в тій метушні, яка зчинилася одразу після забитого м’яча, було важко з’ясувати, що саме спричинило конфлікт, можна зрозуміти і прагнення погасити його в зародку, покаравши ініціаторів. Проте, маємо визнати, що в даному випадку арбітр та його помічник – четвертий арбітр Єгор Кевліч помилилися. Головний тренер харківської команди Андрій Демченко до вчиненої провокації насправді не мав жодного стосунку, провокацію вчинив керівник прес-служби Металіста 1925 Олександр Белицький, який, до речі, взагалі не мав права знаходитися в технічній зоні команди, оскільки не був внесений до протоколу матчу. Тим більше – не мав права так по-хамськи діяти, як він вчинив, адресуючи ескападу непристойних жестів та гучної нецензурної лайки технічній зоні суперників. Не сумніваємося, що цей інцидент без реагування в клубі Металіст 1925 не залишиться.

Разом з тим хочемо повідомити наступне: між керівництвом, тренерським штабом та футболістами Інгульця і Металіста 1925 безкомпромісне запекле суперництво можливе лише на футбольному полі. Поза ним – у нас цілком дружні, партнерські й взаємно шанобливі стосунки, які, переконані, збережуться й надалі. І жодні провокації завадити їм не в змозі", - зазначено на сайті Інгульця.

Нагадаємо, Металіст 1925 врятувався у матчі із Інгульцем у 16 турі Першої ліги.

Коментарі ()