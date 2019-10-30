Баварія врятувалася у матчі із Бохумом, перемоги Шальке та Баєра. Результати Кубку Німеччини

Джерело - Чемпіон.
У Німеччині відбулися матчі 1/16 Кубка країни.
Кубок Німеччини
1/16 фіналу, 29 жовтня
Бохум – Баварія 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 36 Девіс (автогол), 1:1 - 83 Гнабрі, 1:2 - 89 Мюллер.
Фрайбург – Уніон Берлін 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 – 36 Меес, 1:1 – 45 Кох, 1:2 – 87 Андріх, 1:3 – 90 Гентнер.
Саарбрюкен – Кельн 3:2 (0:0)
Голи: 1:0 – 53 Шорх, 2:0 – 57 Юрхер, 2:1 – 70 Хектор, 2:2 – 84 Теродде, 3:2 – 90 Єніке.
Дуйсбург – Гоффенгайм 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 53 Грілліч, 0:2 – 59 Адамян
Армінія - Шальке 2:3 (0:3)
Голи: 0:1 – 15 Шопф, 0:2 – 25 Раман, 0:3 – 31 Раман, 1:3 – 72 Клос, 2:3 – 77 Суку
Баєр – Падеборн 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 26 Аларіо
Гамбург – Штутгарт 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 2 Гонсалес, 1:1 – 16 Хант (пен), 1:2 – 113 Аль-Гаддуї
Дармштад – Карлсруе 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 85 Хофманн