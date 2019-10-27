Джерело - Чемпіон.
Збірна України з футзалу зіграла заключний матч основного раунду відбору на чемпіонат світу-2020.
Команда Олександра Косенка обіграла Північну Македонію з рахунком 5:1.
Відбірковий турнір ЧС-2020.
Група 2.
3 тур, 27 жовтня
Україна - Північна Македонія - 5: (4:0)
Голи: 1:0 - 6 Микитюк, 2:0 - 7 Разуванов, 3:0 - 9. Зварич, 4:0 - 20 Микитюк, 5:0 - 31 Малишка, 5:1 - 34 Левескі
Україна набрала сім очок в трьох турах і отримала путівку до еліт-раунду.
Нагадаємо, що в першому турі команда Косенко розгромила Косово (7:1), у другому - зіграла внічию зі Словенією (1:1).