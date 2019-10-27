У третьому турі синьо-жовті розгромили збірну Північної Македонії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футзалу зіграла заключний матч основного раунду відбору на чемпіонат світу-2020.

Команда Олександра Косенка обіграла Північну Македонію з рахунком 5:1.

Відбірковий турнір ЧС-2020.

Група 2.

3 тур, 27 жовтня

Україна - Північна Македонія - 5: (4:0)

Голи: 1:0 - 6 Микитюк, 2:0 - 7 Разуванов, 3:0 - 9. Зварич, 4:0 - 20 Микитюк, 5:0 - 31 Малишка, 5:1 - 34 Левескі

Україна набрала сім очок в трьох турах і отримала путівку до еліт-раунду.

Нагадаємо, що в першому турі команда Косенко розгромила Косово (7:1), у другому - зіграла внічию зі Словенією (1:1).