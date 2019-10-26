Дружина Морозюка стала президентом аматорського клубу

Lion отримав нового президента

Дружина захисника Різеспора Миколи Морозюка Ірина стала президентом львівського аматорського клубу Lion.

Про це повідомляє журналіст Роман Бебех у Twitter.

Ірина Морозюк - стала президентом футбольного клубу «Ліон» Львів. Аматорський клуб з професійним підходом. pic.twitter.com/EjaWiPpbA7 — Роман Бебех (@roman_bebekh) October 26, 2019

Сьогодні ж, 26 жовтня, клуб проведе свій перший в історії матч - товариську зустріч проти команди Головного управління Національної поліції Львівської області Леви.

Зустріч пройде на львівському стадіоні СКА. Вхід вільний.

Раніше, Ірина Морозюк повторила власний трюк з роздяганням із м'ячем.

Нагадаємо, дружина екс-футболіста Динамо відповіла Златану.