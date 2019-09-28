Здається, силікон допоміг дівчини приборкати м'яч

Джерело - Чемпіон.

Одіозна дружина Миколи Морозюка Ірина відгукнулася на челендж Златана Ібрагімовича та продемонструвала техніку володіння м'ячем разом зі своїми штучними принадами.

"Багато з вас знають, що Златан мій улюблений футболіст (після чоловікові), і я не могла не взяти участь в його челенджі", - написала дівчата в Instagram.

Нагадаємо, напередодні зірковий швед запустив у всесвітній мережі новий челендж - Matrix Challenge, у якому імітував героя фільму Мартиця - Нео.

Тим самим, Ібрагімович передав естафету хавбеку Манчестер Юнайтед Полю Погба, чемпіону UFC Хабібу Нурмагомедову, першій ракетці світу Новаку Джоковичу і своєму агенту Міно Райолі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua