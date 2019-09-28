Джерело - Чемпіон.
Одіозна дружина Миколи Морозюка Ірина відгукнулася на челендж Златана Ібрагімовича та продемонструвала техніку володіння м'ячем разом зі своїми штучними принадами.
"Багато з вас знають, що Златан мій улюблений футболіст (після чоловікові), і я не могла не взяти участь в його челенджі", - написала дівчата в Instagram.
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Многие из вас знают , что @iamzlatanibrahimovic мой любимый футболист ( после мужа ) И я не могла не поучаствовать в его #matrixchallenge 😅❤️ . Everybody know that @iamzlatanibrahimovic is my favorite football player ( after my husband ) and I have to be a part of this #matrixchallenge 😘
Нагадаємо, напередодні зірковий швед запустив у всесвітній мережі новий челендж - Matrix Challenge, у якому імітував героя фільму Мартиця - Нео.
Тим самим, Ібрагімович передав естафету хавбеку Манчестер Юнайтед Полю Погба, чемпіону UFC Хабібу Нурмагомедову, першій ракетці світу Новаку Джоковичу і своєму агенту Міно Райолі.
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