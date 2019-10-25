В автобус з вболівальниками Копенгагена кидали каміння перед матчем з Динамо

Неприємний інцидент перед матчем у Києві

В один з автобусів з вболівальниками Копенгагеном кидали каміння на шляху до стадіону перед матчем ЛЕ з Динамо (1:1).

Про це повідомляє данське видання BT.

Інформація для видання підтвердив глава прес-служби Копенгагена Джес Мортенсен.

На Олімпійському були присутні близько 500 вболівальників данського клубу, які добиралися до стадіону на 5 автобусах.

Нагадаємо, захисник Динамо Артем Шабанов і форвард Гента Роман Яремчук включені в символічну збірну 3-го туру групового етапу Ліги Європи.