В автобус з вболівальниками Копенгагена кидали каміння перед матчем з Динамо

Джерело - Tribuna.com.
В один з автобусів з вболівальниками Копенгагеном кидали каміння на шляху до стадіону перед матчем ЛЕ з Динамо (1:1).
Про це повідомляє данське видання BT.
Інформація для видання підтвердив глава прес-служби Копенгагена Джес Мортенсен.
На Олімпійському були присутні близько 500 вболівальників данського клубу, які добиралися до стадіону на 5 автобусах.
Нагадаємо, захисник Динамо Артем Шабанов і форвард Гента Роман Яремчук включені в символічну збірну 3-го туру групового етапу Ліги Європи.