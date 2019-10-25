Два українці потрапили до збірної туру Ліги Європи

Джерело - Tribuna.com.
Захисник Динамо Артем Шабанов і форвард Гента Роман Яремчук включені в символічну збірну 3-го туру групового етапу Ліги Європи.
Про це повідомляє УЄФА.
Яремчук зробив дубль у матчі з Вольфсбургом (2:2), а Шабанов зрівняв рахунок у матчі з Копенгагеном (1:1).
Збірна 3-го туру Ліги Європи: Матвій Сафонов (Краснодар), Серхіо Ескудеро (Севілья), Артем Шабанов (Динамо Київ), Аїлтон, Дані Кінтана (обидва - Карабах), Тен Копмейнерс (АЗ) , Франко Васкес (Севілья), Ніколя Пепе (Арсенал), Роман Яремчук (Гент), Уссама Ідрісса (АЗ).
🔢 Команда недели в #ЛигаЕвропы ⚽️— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 октября 2019 г.
🌟 Сафонов, Шабанов, Яремчук и два представителя "Карабаха" 🌟@FCKrasnodar | @DynamoKyiv | @FKQarabaghEN pic.twitter.com/27RO4EFfJN