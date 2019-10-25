Два українці потрапили до збірної туру Ліги Європи

Шабанов і Яремчук у збірній туру

Захисник Динамо Артем Шабанов і форвард Гента Роман Яремчук включені в символічну збірну 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомляє УЄФА.

Яремчук зробив дубль у матчі з Вольфсбургом (2:2), а Шабанов зрівняв рахунок у матчі з Копенгагеном (1:1).

Збірна 3-го туру Ліги Європи: Матвій Сафонов (Краснодар), Серхіо Ескудеро (Севілья), Артем Шабанов (Динамо Київ), Аїлтон, Дані Кінтана (обидва - Карабах), Тен Копмейнерс (АЗ) , Франко Васкес (Севілья), Ніколя Пепе (Арсенал), Роман Яремчук (Гент), Уссама Ідрісса (АЗ).