Пюель: Олександрія не випадково грає у груповому етапі Ліги Європи

Головний тренер французького Сент-Етьєна Клод Пюель розчарований діями своїх футболістів у матч з Олександрією (1:1) в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи.

Про це він заявив клубній прес-службі.

"Розчарований тим, що не провели цей матч так, як слід було б. Ми були винагороджені голом за дуже гарний початок поєдинку. Наша гра була рухомою і пожвавленою хорошими комбінаціями. На жаль, після голу ми розслабилися і грали вже не так легко, роблячи занадто багато зайвих торкань м'яча. До всього іншого, пропустили гол, допустивши безліч помилок в обороні. Після перерви стали грати набагато краще, але тепер вже відчували великі проблеми з реалізацією моментів.

Олександрія - дуже смілива команда! Яка добре організована і дисциплінована. Гра цього суперника будується на дуже щільній обороні. Олександрія постала саме такою командою, яку я бачив в попередніх матчах Ліги Європи, а також в поєдинках чемпіонату України. Вважаю, Олександрія не випадково завоювала право виступати в груповому етапі Ліги Європи. І якщо ми хочемо взяти три очки на полі цього суперника, нам доведеться підняти наш рівень гри", - сказав Пюель.