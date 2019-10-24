Селтік вирвав перемогу у Лаціо, Арсенал врятувався у домашньому матчі. Результати 3 туру Ліги Європи

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Сьогодні, 24 жовтня, відбулися матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи.
Ліга Європи
Груповий етап, 3 тур
24 жовтня
Група А
Севілья - Ф91 Дюделанж 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 49 Васкес, 2:0 – 75 Васкес, 3:0 – 78 Ель-Хаддамі
Карабах – АПОЕЛ 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 – 13 Кінтана, 1:1 – 29 Медведєв (автогол), 1:2 – 45 Халленіус, 2:2 – 58 Аілтон
Група В
Динамо – Копенгаген 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 2 Сотіріу, 1:1 – 53 Шабанов
Мальме – Лугано 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 13 Бергет, 2:0 – 32 Молінс, 2:1 – 50 Герндт
Група С
Трабзонспор – Краснодар 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 49 Берг, 0:2 - 90+2 Вілена
Хетафе – Базель 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 18 Фрай
Група D
ПСВ - ЛАСК Лінц 0:0
Спортінг - Русенборг 1:0
Голи: 1:0 - 70 Боласі
Група Е
Ренн - ЧФР Клуж 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 9 Дяк
Селтік – Лаціо 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 40 Лацаррі, 1:1 – 67 Крісті, 2:1 – 89 Жульєн
Група F
Айнтрахт Франкфурт – Стандард 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 28 Абрахам, 2:0 – 73 Гінтереггер, 2:1 – 82 Амаллах
Арсенал – Гімарайнш 3:2 (1:2)
Голи: 0:1 – 9 Едвардс, 1:1 – 32 Мартінеллі, 1:2 – 37 Дуарте, 2:2 – 80 Пепе, 3:2 - 90+3 Пепе