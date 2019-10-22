Збірну Сербії покарано за поведінку вболівальників на матчі з Португалією

Джерело - football24.ua.
Збірна Сербії проведе домашній матч відбору до Євро-2020 проти Люксембургу без глядачів.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Покарано національну команду Сербії за поведінку вболівальників на вересневому матчі проти Португалії (2:4). Тоді на адресу гравців піренейської команди з трибун лунали расистські образи, а також вболівальники активно використовували піротехніку. Крім того, футбольний союз Сербії повинен заплатити штраф – 33 тисячі євро.
УЄФА контролюватиме ситуацію на домашніх матчах збірної Сербії протягом декількох найближчих років. У разі повторного порушення трибуни знову будуть закриті.
Раніше, Футбольний союз Сербії готує преміальні Литві чи Люксембургу за відібрані очки у Португалії.