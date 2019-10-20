Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не зможе досягти успіху із командою.

Про це розповів англійський спеціаліст Гаррі Реднапп.

"Думаю, перед Сульшером поставлене неможливе завдання. У МЮ працювали Мойєс, ван Гал і Моурінью. А це – чудові тренери. Ні в кого з них не вийшло домогтися великих успіхів з командою.

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Люди кажуть: Підпишіть п'ять або шість нових гравців. Але де МЮ їх візьме? У яких командах вони грають? Та й чи перейдуть вони в Манчестер Юнайтед? МЮ не підпише Гаррі Кейна або Рахіма Стерлінга. Де вони знайдуть потрібних гравців? Легко сказати, що МЮ необхідно підсилитися. Питання в тому, де вони знайдуть це посилення", - відзначив Реднапп.