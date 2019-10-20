Манчестер Юнайтед скоро відновиться від кризи і виграє чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі.

Про це заявив тренер "червоних дияволів" Оле-Гуннар Сульшер.

"Упевнений, ми оговтаємося і виграємо Прем'єр-лігу. І я не сумніваюся, що це станеться раніше, ніж через 30 років (відсилання до Ліверпуля, який останній раз ставав чемпіоном в 1990 році. МЮ востаннє вигравав титул АПЛ в 2013-му)", - сказав Сульшер.