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Гравці Манчестер Юнайтед знущалися над Фредом під час передсезонної підготовки

Сьогодні 09:31 884 0
У команді Сульшера проблеми з атмосферою в команді
Гравці Манчестер Юнайтед знущалися над Фредом під час передсезонної підготовки
#Фред, #Манчестер Юнайтед

Джерело - ua-football.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред піддався глузуванням з боку партнерів по команді під час передсезонної підготовки.

Про це повідомляє The Times.

26-річний бразилець пропустив частину предсезонки через весілля, яке відбулося 14 липня.

Плануючи свято, Фред спеціально вибрав середину літа, оскільки очікував, що в червні буде грати зі збірною Бразилії на Кубку Америки.

Гравець заздалегідь попросив головного тренера Юнайтед Оле Гуннара Сульшера дати йому додаткову відпустку, щоб одружитися.

Однак після не переконливого стартового сезону в АПЛ Фред не отримав виклик в національну команду на Копа Америка.

Ця ситуація дуже потішила його партнерів по Юнайтед, які висміювали Фреда за зайву впевненість в собі. 

Нагадаємо, Моурінью не хотів підписувати екс-гравця Шахтаря у МЮ.

Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.

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