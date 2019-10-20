У команді Сульшера проблеми з атмосферою в команді

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред піддався глузуванням з боку партнерів по команді під час передсезонної підготовки.

Про це повідомляє The Times.

26-річний бразилець пропустив частину предсезонки через весілля, яке відбулося 14 липня.

Плануючи свято, Фред спеціально вибрав середину літа, оскільки очікував, що в червні буде грати зі збірною Бразилії на Кубку Америки.

Гравець заздалегідь попросив головного тренера Юнайтед Оле Гуннара Сульшера дати йому додаткову відпустку, щоб одружитися.

Однак після не переконливого стартового сезону в АПЛ Фред не отримав виклик в національну команду на Копа Америка.

Ця ситуація дуже потішила його партнерів по Юнайтед, які висміювали Фреда за зайву впевненість в собі.

Нагадаємо, Моурінью не хотів підписувати екс-гравця Шахтаря у МЮ.

Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.