Ліон не зміг перемогти Діжон. Результати матчів 10 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 10 турі французької Ліги 1 відбулися шість матчів, у яких Ліон втратив два очки, а Тулуза здобула впевнену перемогу.
У трьох матчах один забитий гол визначав переможця. Міг виграти і Нім, але на останніх хвилинах Ам’єн уникнув поразки.
Чемпіонат Франції, Ліга 1
10 тур, 19 жовтня
Ліон - Діжон 0:0
Анже - Брест 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 67 Кардона
Мец - Нант 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 86 Діалло
Нім - Ам’єн 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 41 Мартінез, 1:1 - 90+5 Калабрезі
Реймс - Монпельє 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 2 Абдельхамід
Тулуза - Лілль 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Саного, 2:0 - 66 Градель, 2:1 - 90+3 Фонте
Раніше, ПСЖ знищив Ніццу, яка матч 10 туру Ліги 1 догравала у дев'ятьох.
Нагадаємо, ПСЖ хоче продовжити контракт із Неймаром.