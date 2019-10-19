Ліон не зміг перемогти Діжон. Результати матчів 10 туру Ліги 1

Ам’єн уникнув поразки від Німа

Джерело - Чемпіон.

У 10 турі французької Ліги 1 відбулися шість матчів, у яких Ліон втратив два очки, а Тулуза здобула впевнену перемогу.

У трьох матчах один забитий гол визначав переможця. Міг виграти і Нім, але на останніх хвилинах Ам’єн уникнув поразки.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

10 тур, 19 жовтня

Ліон - Діжон 0:0

Анже - Брест 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 67 Кардона

Мец - Нант 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 86 Діалло

Нім - Ам’єн 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 41 Мартінез, 1:1 - 90+5 Калабрезі

Реймс - Монпельє 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 2 Абдельхамід

Тулуза - Лілль 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Саного, 2:0 - 66 Градель, 2:1 - 90+3 Фонте

Раніше, ПСЖ знищив Ніццу, яка матч 10 туру Ліги 1 догравала у дев'ятьох.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продовжити контракт із Неймаром.