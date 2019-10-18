ПСЖ знищив Ніццу, яка матч 10 туру Ліги 1 догравала у дев'ятьох

Ді Марія оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

У 10 турі французької Ліги 1 ПСЖ на виїзді переміг Ніццу.

Ді Марія до 22-ої хвилини оформив дубль і забезпечив перевагу ПСЖ у два м’ячі. У середині другого тайму Ганаго один м’яч відіграв. А потім у складі Ніцци було вилучено двох футболістів в інтервалі трьох хвилин. То ж господарям на позитивний рахунок було годі сподіватися. Гості забили ще двічі.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

10 тур, 18 жовтня

Ніцца - ПСЖ 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Ді Марія, 0:2 - 21 Ді Марія, 1:2 - 67 Ганаго, 1:3 - 88 Мбаппе, 1:4 - 90+1 Ікарді

Нагадаємо, ПСЖ хоче продовжити контракт із Неймаром.

Раніше повідомлялося, що Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.