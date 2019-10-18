Ярмоленко взяв участь в акції Вест Гема проти расизму

Джерело - Чемпіон.
Вест Гем закликав боротися з расизмом, підтримавши тим самим акцію англійських клубів після поєдинку національної команди проти Болгарії.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
У флешмобі взяв участь український вінгер "молотобійців" Андрій Ярмоленко. На публікації у Twitter він зайняв місце поруч з Марком Ноблом і Феліпе Андерсоном.
There is #NoRoomforRacism anywhere at West Ham United. pic.twitter.com/0pnZnTudvY— West Ham United (@WestHam) 18 жовтня 2019 р.
Раніше, Леоненко порадив Ярмоленку перестати бути дівчиськом.
Нагадаємо, Леоненко розкритикував Зінченка.