Ярмоленко взяв участь в акції Вест Гема проти расизму

Вест Гем закликав боротися з расизмом, підтримавши тим самим акцію англійських клубів після поєдинку національної команди проти Болгарії.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У флешмобі взяв участь український вінгер "молотобійців" Андрій Ярмоленко. На публікації у Twitter він зайняв місце поруч з Марком Ноблом і Феліпе Андерсоном.

There is #NoRoomforRacism anywhere at West Ham United. pic.twitter.com/0pnZnTudvY