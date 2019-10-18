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Ярмоленко взяв участь в акції Вест Гема проти расизму

Сьогодні 16:56 256 0
ВГ приєднався до флешмобу англійських клубів
Ярмоленко взяв участь в акції Вест Гема проти расизму
#Ярмоленко, #Вест Гем

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем закликав боротися з расизмом, підтримавши тим самим акцію англійських клубів після поєдинку національної команди проти Болгарії.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У флешмобі взяв участь український вінгер "молотобійців" Андрій Ярмоленко. На публікації у Twitter він зайняв місце поруч з Марком Ноблом і Феліпе Андерсоном.

Раніше, Леоненко порадив Ярмоленку перестати бути дівчиськом.

Нагадаємо, Леоненко розкритикував Зінченка.

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