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Леоненко порадив Ярмоленку перестати бути дівчиськом

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Віктор Леоненко прокоментував матч Україна – Португалія
Леоненко порадив Ярмоленку перестати бути дівчиськом
#Ярмоленко, #Леоненко, #Україна

Джерело - 1927.kiev.ua.

Півзахиснику збірної України Андрію Ярмоленко потрібно легше відноситися до нереалізованих моментів.

Про це розповів екс-гравець збірної України та Динамо Віктор Леоненко.

"Перший гол прийшов зі стандарту. Другий м'яч придумав Миколенко. Це не заслуга Ярмоленка, якого я, звичайно, теж вітаю. Але я йому хочу дати пораду – не треба бути дівчиськом.

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Ну, це я образно. Просто не розумію, як він побивався в попередніх матчах, коли не забивав! Ну що це таке? Ти не забив – забув, грай далі! Навіщо заглиблюватися в собі? Думай про гру. А зараз футболісти відразу викладають свої синці та подряпини в інтернет, Instagram або що там ще? У першому таймі португальці майже нічого не створили біля наших воріт. Це, звичайно, тішить. А ось друга половина зустрічі викликає побоювання. З такою перемогою на Євро не поїдеш", - розповів Леоненко.

Раніше, Леоненко розкритикував Зінченка.

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