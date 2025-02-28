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Пішов з життя 10-й чемпіон світу з шахів Спаський

Володимир Максименко — 28 лютого 2025, 09:58
Пішов з життя 10-й чемпіон світу з шахів Спаський
Борис Спаський
Фото російських ЗМІ

На 89-му році життя помер видатний радянський шахіст, 10 чемпіон світу, Борис Спаський.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Спортсмен вважався вундеркіндом свого часу, отримавши звання гросмейстера у 18 років, а вже у 19 взяв участь на турнірі претендентів.

У 1966 році Спаський програв матч за шахову корону Тіграну Петросяну, але вже за три роки взяв реванш та став десятим чемпіоном світу з шахів.

Шахіст програв свій захист статусу чемпіона Роберту Фішеру, після чого його почала критикувати радянська влада, відзначаючи у своїх звітах "волелюбний характер Спаського".

У 1984 році Борис отримав громадянство Франції, куди переїхав у 1976 році.

Останні 12 років Спаський проживав у Росії, але утримувався від будь-яких коментарів стосовно військової агресії щодо України, яка розпочалась у 2014 році.

Раніше повідомлялось про смерть відомого українського тренера Валерія Повстенка.

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