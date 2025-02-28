Недовго сумував: Гвардіола помічений у компанії загадкової жінки після розлучення

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола нещодавно був помічений у ресторані в Ірландії в компанії загадкової жінки.

Це сталося після того, як стало відомо про його розставання з Крістіною Серра після 30 років стосунків.

За інформацією Game Set & Match, Гвардіола обідав у ресторані Cornstore Cork у Лімерику 16 лютого. Особистість жінки встановити не вдалося.

Нагадаємо, що з кінця 2021 року Гвардіола міг мати роман із 28-річною жінкою ліванського походження. Вона нібито переїхала з Лондона до Манчестера, а деякі дружини футболістів клубу знали про цей зв’язок.

Раніше повідомлялося, що Пеп Гвардіола та його дружина почали процес розлучення.

Вже узгоджено попередні умови багатомільйонного врегулювання, яке може бути завершене найближчими тижнями.