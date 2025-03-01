Дюплантіс в одинадцятий раз побив світовий рекорд у стрибках із жердиною
Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс в одинадцятий раз за кар'єру побив світовий рекорд у стрибках із жердиною
На етапі Світового туру 2025 у приміщеннях, який проходив у Мадриді, він зумів подолати висоту 6 м 27 см.
Попереднього разу Арман узяв рекордну висоту (6 м 26 см) на етапі Діамантової ліги 2024 у Польші наприкінці літа.
Зазначимо, що в інтерв'ю перед турніром у Мадриді 25-річний спортсмен заявив, що мріє взяти висоту в 6 м 30 см.
Нагадаємо, нещодавно дворазовий олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною отримав медаль Його Величності Короля Швеції за досягнення для шведського спорту.
Протягом кар'єри Арман двічі вигравав чемпіонат світу, двічі чемпіонат світу в приміщенні та тричі перемагав на чемпіонаті Європи.
В 2020 році Дюплантіс зумів перевершити рекорд Сергія Бубки (6 м 14 см). Українець був світовим рекордсменом 26 років.