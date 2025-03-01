Астон Вілла перемогла Кардіфф та стала першим чвертьфіналістом Кубку Англії
Астон Вілла здобула перемогу над Кардіффом у межах 1/4 фіналу Кубку Англії з футболу.
Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "левів". Дубль оформив новачок команди Марко Асенсіо.
Кубок Англії з футболу
28 лютого, 1/4 фіналу
Астон Вілла – Кардіфф 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 68 Асенсіо, 2:0 – 80 Асенсіо
Ще чотири чвертьфіналісти визначаться сьогодні, 1 березня. Зокрема Плімут, за який виступає український захисник Максим Таловєров, зустрінеться з Манчестер Сіті.
Напередодні підопічні Унаї Емері зазнали розгромної поразки від Крістал Пелес в Англійській Прем'єр-лізі.